Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione nervi sempre più tesi. A rivelare nuove indiscrezioni è un articolo pubblicato sul Corriere della Sera che cita le parole dell’ex capitano della Roma riportate da Alex Nuccetelli, il pr che fece incontrare Totti con Ilary 20 anni fa. Nei giorni scorsi altri gossip erano soffiati sulla coppia, con annunci da entrambe le parti che presto la verità sarebbe saltata fuori e, cosa peggiore, raccontata in diretta tv. A sganciare l’ultima notizia bomba sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato il settimanale Nuovo.



Il giornale di Signoretti ha scoperto cosa avrebbe intenzione di fare la padrona di casa dell’Isola dei Famosi da qui a breve. Tra circa due mesi, ma forse anche di meno, potremmo vederla parlare pubblicamente in televisione. E pare che la sua scelta possa ricadere su Verissimo di Silvia Toffanin. E Totti? Non avrebbe affatto gradito l’ultimo rumor rilanciato dal settimanale Chi che, nel numero di oggi, lo dipinge come il solo e unico responsabile della storia. E, cosa peggiore, tira anche in ballo la figlia Chanel.





Nel dettaglio il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”. (Leggi anche “Hai fatto qualcosa?”. Noemi, il bikini lascia a bocca aperta: così non si era mai vista)

In attesa di quello che sarà i due quasi ex coniugi Totti sono ora alle prese con il divorzio, quindi avvocati, patrimonio e accordi post patrimoniali. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia per la prima volta senza il suo Pupone e si dice che addirittura potrebbe lasciare Roma per trasferirsi a Milano.



Tornando alle parole di Alex Nuccetelli, Totti avrebbe detto: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary , sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Parole che sembrano gonfie di dolore e tristezza chiusa nel peggiore dei modi.

