Francesco Totti e Ilary Blasi, il nuovo retroscena viene dalla villa di Sabaudia. A raccontarlo è il Corriere delle Sera. Sono giorni questi molto turbolenti per l’ex coppia più amata d’Italia. Veri o presunti, stanno uscendo molti nuovi particolari. Secondo l’esperto di Gossip Alessandro Rosica, l’ex calciatore avrebbe cominciato a preparare le carte del divorzio tempo fa. Questo perché Noemi Bocchi avrebbe chiesto a Francesco Totti di scegliere tra lei e Ilary Blasi, perché stanca di far parte di un “triangolo amoroso”.



“Totti da qualche mese avrebbe iniziato a preparare le carte del divorzio in gran segreto”, quindi sempre stando alla versione fornita dall’esperto di gossip, aveva promesso alla nuova fiamma di lasciare la moglie. Ma sempre secondo l’esperto, questa “è una storia nata per finire, senza futuro”. E Ilary? Cerca di ricostruire una sua normalità.





Francesco Totti e Ilary Blasi, gelo tra la ex coppia a Sabaudia



Alcuni amici di della showgirl sono intervenuti sulle pagine del settimanale Chi e hanno spiegato: “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”. Una cosa è certa: tra i due non sarà una separazione semplice, anche considerando l’immenso patrimonio di entrambi. (Leggi anche “Ha lasciato Roma”. Francesco Totti via dalla Capitale dopo la separazione)



Intanto, tornando all’indiscrezione del Corriere della Sera, la coppia si è incrociata a Sabaudia nelle ore scorse ma il loro rapporto sarebbe gelido. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, scrive il CorSera, spiegando in che modo è avvenuta la ‘staffetta’.



L’ex calciatore dovrebbe restare nella villa almeno fino a dopo Ferragosto, con le due figlie e i domestici. Mentre il figlio più grande Christian è alle prese con gli allenamenti della Roma under 18 e farà la spola tra mare, mamma e papà. Per Totti saranno giorni difficili come, del resto, aveva annunciato all’Ansa il giorno dopo la rottura. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio. Ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.

