Ilary Blasi ha pubblicato, in queste ultime ore, una foto sul suo profilo Instagram in cui manda una frecciatina a tutti gli hater. Si parla ormai da mesi di lei e della sua separazione con Francesco Totti, ex calciatore romano. Non è la prima volta che la conduttrice televisiva si concede di mandare frecciatine all’ormai ex marito, in quanto lo aveva già fatto sia durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, sia durante la messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023.

In seguito alla pubblicazione della storia Instagram, diversi utenti hanno pensato che la conduttrice potesse fare riferimento proprio all’ottimo share che ha ottenuto, lunedì 17 aprile, la prima puntata del reality show. La maggior parte delle persone hanno però immaginato che Ilary Blasi stesse rispondendo, in realtà, alla questione sull’assegno di mantenimento che riceverà da Francesco Totti, la cui cifra è di 12.500 euro.

Ilary Blasi, nuova frecciatina all’ex marito Francesco Totti

La foto in questione ritrae proprio l’ex modella Ilary Blasi in primo piano con un dito davanti alla bocca e con la scritta: “Sshhh“. Sembra essere, dunque, una vera e propria risposta a coloro che l’hanno definita scontenta per la cifra che le verrà data da Francesco Totti, in quanto la conduttrice aveva espressamente chiesto 30 mila euro. Proprio Il Corriere della Sera intitola l’articolo così: “Blasi e Totti, il giudice scontenta Ilary: assegno da 12.500 euro per i figli (ne aveva chiesti 30 mila).

Da quanto è emerso dall’incontro tra i due in tribunale, il giudice ha optato per l’affido condiviso e al 50% le spese straordinarie, come i viaggi e lo svago, e al 75% per l’ex attaccante della Roma le spese scolastiche. Inoltre la villa all’Eur resterà ad Ilary Blasi. Tale storia pubblicata sembra quindi essere un gesto di trionfo, per la sua contentezza per il risultato ottenuto dal tribunale. Senza dubbio è una frecciatina nei confronti del padre dei suoi figli e probabilmente anche per la sua attuale compagna Noemi Bocchi.

Il giornale La Repubblica ha infatti scritto: “Il primo round del divorzio dell’anno va a Ilary Blasi. Francesco Totti quindi, letta la prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile, esce sconfitto dal confronto con l’ex moglie”. Resta sospesa, tra l’altro, anche la questione dei Rolex, che l’ex capitano vorrebbe riavere dalla Blasi.