“Lo fa davvero, sono sicuro”. Ilary Blasi, bomba choc da Fabrizio Corona. Lui lo ha saputo e corre a dirlo a tutti

Estate bollente per Ilary Blasi, che in questi giorni si trova in Brasile insieme al compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo la clamorosa notizia della separazione da Francesco Totti e la storia di lui con Noemi Bocchi, anche lei è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Lo aveva raggiunto a Francoforte, poi era stato lui a farle visita a Roma.

La conduttrice e showgirl romana, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è messa alle spalle il matrimonio con l’ex calciatore e dirigente della Roma Francesco Totti e si è lanciata in una nuova avventura. Al riposo dopo l’impegno professionale lungo tre mesi alla conduzione dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Mediaset si è ritagliata qualche giorno di relax a Rio De Janeiro insieme al fidanzato Bastian.

Fabrizio Corona: “Ilary Blasi apre OnlyFans”

E proprio su Ilary Blasi è arrivata una notizia bomba. A lanciarla Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. L’ex re dei paparazzi, come ama definirsi, ha parlato dell’ex moglie di Francesco Totti lanciando una vera bomba gossip. Al momento la conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha smentito ma non è detto che possa farlo nelle prossime ore. Ma intanto la notizia ha già fatto il giro del web.

Secondo Fabrizio Corona, Ilary Blasi è pronta ad parire un suo account sulla piattaforma OnlyFans. Si tratta di un sito in cui gli iscritti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono proprio per visionare questi contenuti. La sua popolarità è dovuta al fatto che molti di questi contenuti sono dedicati all’intrattenimento per adulti, anche se in realtà sulla piattaforma sono ospitati anche contenuti di altri generi.

E infatti, secondo Fabrizio Corona, questa sarebbe l’intenzione di Ilary Blasi. Nessun contenuto per adulti come molte sue colleghe, ma aspetti della sua vita privata o ancora auguri di compleanno esclusivi per i fan che pagherebbero per avere un messaggio personalizzato da parte di Ilary Blasi.