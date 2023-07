Edoardo Donnamaria, nessuno se lo aspettava. L’ex gieffino è intervenuto su un caso con al centro del mirino proprio Antonella Fiordelisi. Come ormai è noto, i due hanno iniziato una relazione davanti alle telecamere del GF Vip 7, una storia che ha poi provato a gettare basi ancora più solide nella vita reale lontana dal vigile occhio della trasmissione. Il finale della storia tutti lo conosciamo già, ma quello che ha fatto rimanere senza parole è stata proprio la decisione di Edoardo presa a favore dell’ex fidanzata.

Edoardo Donnamaria difende Antonella Fiordelisi. L’ex gieffino ha deciso di parlare e di farlo proprio a favore dell’ex fidanzata di recente tirata in ballo da Fabrizio Corona nel video dello scandalo e di fronte a cui Antonella ha anche sottolineato di essere disposta a intraprendere azioni legali laddove il video fosse messo in circolo in rete.

Edoardo Donnamaria difende Antonella Fiordelisi contro Fabrizio Corona: il botta e risposta sotto gli occhi di tutti

Per chi se lo fosse perso, il video in questione riprendeva proprio l’ex schermitrice nello studio medico del chirurgo Giacomo Urtis. Accanto a loro anche Fabrizio. A questo punto si sente chiaramente la voce dell’ex re dei paparazzi esclamare: “Porco d***, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”. Poi il ‘no’ secco di Antonella. L’ex re dei paparazzi ha poi provveduto a rendere nota la vicenda sul canale Telegram.

Nel corso della diretta Instagram, sulla questione è intervenuto anche Edoardo Donnamaria. Parole a favore dell’ex e contro Fabrizio Corona, accusato di aver pubblicato il video senza il consenso della Fiordelisi. Il risultato? L’ex re dei paparazzi ha provveduto a divulgare il contenuto della chat privata con Edoardo. “Se tu fossi una persona normale ti direi che sei un me*** che fai schifo, ma sei solo un poveraccio con una serie di svariati problemi che va aiutato ma se ti rimane un po’ di lucidità vergognati“.

Il botta e risposta è proseguito: “Voi siete pedine che si prestano ai reality”, ” si, e tu sei un ca*** di mitomane”. Ma oggi che rapporto esiste tra i due ex fidanzati? A spiegarlo lo speaker radiofonico: “Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché certe situazioni particolari ti obbligano ad affrontare dei temi fra persone. Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato.”