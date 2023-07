Fabrizio Corona, fuori il video privato sull’ex gieffina. Sembra che l’ex re dei paparazzi sia tornato più agguerrito che mai. E infatti proprio attravero il profilo Telegram Fabrizio Corona ha lancianto la notizia del video privato esclusivo che vedrebbe come protagonista proprio l’ex gieffina Antonella Fiordelisi. Inutile sottolineare che come sempre l’ex re dei paparazzi colpisce nel segno. I fan sono letteralmente impazziti e desiderosi di scoprire il contenuto.

Fabrizio Corona fa uscire allo scoperto il video di Antonella Fiordelisi. Torna alla riscossa l’ex re dei paparazzi e lo indubbiamente nel suo stile inconfondibile. La richiesta avanzata all’ex gieffina fa il giro del web nel giro di poco tempo. L’ex gieffina ha anche sottolineato di essere disposta a intraprendere azioni legali laddove il video fosse messo in circolo in rete.

Fabrizio Corona fa uscire allo scoperto il video di Antonella Fiordelisi: “Aprile…”

“Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune”.

Questo il contenuto del tweet di Antonella Fiordelisi. Nello specifico, il video in questione mostrerebbe Antonella Fiordelisi stesa sul lettino. L’ex gieffina con addosso una magliettina e un paio di slip si troverebbe nello studio del chirurgo estetico Giacomo Urtis. Accanto a loro anche Fabrizio. A questo punto si sente chiaramente la voce dell’ex re dei paparazzi esclamare: “Porco d***, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”.

Il ‘no’ secco di Antonella Fiordelisi si è sentito altrettanto bene. A questo punto inutile sottolineare che su Instagram e Twitter, la pioggia di critiche contro Fabrizio Corona e Antonella è venuta giù dirompente. Insomma, per molti la trovata acchiappa-click sarebbe stata di pessimo gusto e l'”Investigatore Social” Alessandro Rosica pare abbia sottolineato che Edoardo Donnamaria abbia preso le distanze prontamente anche per questo.