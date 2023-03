In seguito alla separazione della celebre coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, entrambi sono riusciti a ritrovare subito la felicità assieme a nuovi compagni. Totti ha infatti iniziato una relazione con Noemi Bocchi, flower designer di 35 anni. Per quanto riguarda invece la famosa conduttrice, sembra aver ritrovato la serenità assieme al suo attuale fidanzato Bastian Muller, noto imprenditore tedesco.

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian sembra procedere a gonfie vele. I due vennero paparazzati già a novembre dello scorso anno durante una vacanza sulla neve, ma decisero di ufficializzare la relazione dopo Natale, mostrandosi anche apertamente sui social network. A luglio, in occasione del compleanno del fidanzato, Ilary pubblicò diverse foto assieme a dediche molto romantiche. Pare che la coppia, attualmente, si incontri tutti i weekend a Milano per trascorrere giorni felici insieme.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian, novità stupende per la coppia

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere un gesto, che secondo molti è stato fatto di proposito, da parte di Ilary nei confronti dell’ex Totti. La conduttrice dell’Isola dei famosi si recò infatti, assieme al fidanzato Bastian e alle sue sorelle, nel ristorante di Alex Nuccetelli. Alex è il migliore amico del calciatore romano, che ovviamente è rimasto sorpreso della presenza di Ilary all’interno del suo locale, data la vastità di ristoranti presenti nella capitale.

Nonostante le svariate polemiche, come già detto poco prima, Ilary Blasi e Bastian sono davvero felici. Sono stati, proprio in questa settimana, paparazzati da Chi ed entrambi nelle foto appaiono super sorridenti, passeggiando per Milano. Ultimamente diverse indiscrezioni parlano di una possibile novità che potrebbe avvenire a breve tra i due. Sembra che Ilary e il fidanzato siano ad un passo dall’andare a convivere, stanchi probabilmente di incontrarsi soltanto durante i weekend, a causa dei lavori di entrambi in città diverse dell’Europa.

Pare però che al momento Ilary e Bastian abbiano deciso di proseguire la frequentazione a distanza, in quanto l’andare a convivere sembra una decisione assai seria e complicata da prendere. La Blasi vive infatti a Roma assieme ai suoi tre figli ed in particolare Isobel è molto piccola per affrontare uno spostamento. Dovrebbe dunque essere Muller a trasferirsi a Roma per le esigenze della famiglia della conduttrice.