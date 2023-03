“Cosa mi ha detto Totti”. Ilary Blasi e Bastian, soffiata bomba dal migliore amico dell’ex calciatore

Dopo ormai mesi dalla loro separazione, scoppia una nuova polemica tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conclusione della loro storia d’amore durata ben 17 anni, da cui sono nati tre figli, ovvero Cristian, Chanel e Isobel, è stata annunciata a luglio 2022. I due però non sono riusciti a chiudere la loro storia serenamente ed escono fuori continui screzi e polemiche tutt’ora.

A quanto pare infatti Francesco Totti si è nuovamente espresso su un gesto da parte di Ilary Blasi, che, ipotizzando, potrebbe esser stato fatto di proposito. Sappiamo bene ormai che entrambi hanno trovato dei nuovi fidanzati. Il famoso calciatore ha infatti una relazione con Noemi Bocchi, flower designer. La conduttrice dell’Isola Dei Famosi, il cui inizio si avrà a breve, è fidanzata invece con Bastian Muller, uomo d’affari.

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo gesto da parte di lei

Torniamo dunque a parlare di ciò che è successo recentemente tra i due. Negli scorsi giorni Ilary Blasi si è recata ad un ristorante molto noto a Roma, per cenare assieme alle sue due sorelle e il suo attuale compagno Bastian. Il ristorante in questione è il Tartarughino, il cui direttore artistico è proprio il migliore amico di Francesco Totti, ovvero Alex Nuccetelli. Alex Nuccetelli è inoltre l’ex marito della famosissima showgirl italiana Antonella Mosetti.

L’ex marito di Antonella Mosetti si è ovviamente subito espresso su quanto accaduto, intervistato da Fanpage.it, ed ha dichiarato: “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary Blasi che mi guardano sempre le storie”. Le affermazione rilasciate da Alex Nuccetelli portano a pensare dunque che il gesto di Ilary non sia stato fatto proprio per caso. A far discutere molto è stata però la risposta data da Francesco Totti quando il suo migliore amico lo ha informato di quanto accaduto, che molto ironicamente ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”

Alex Nuccetelli sulla questione ha poi aggiunto: “Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una grande dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”.