Ignazio Moser si trova in vacanza in Puglia e si prepara a festeggiare 30 anni. Nel frattempo sono ancora in corso i lavori per la nuova casa che condividerà a breve con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez. “La prima casa nostra è una grande emozione, ma non auguro a nessuno di costruire una casa in questo periodo”, confessa a Today Ignazio Moser. Il modello era a Firenze in occasione del salone della moda Pitti Uomo non solo in veste di ospite, ma anche di collaboratore del brand HandPicked per il quale ha realizzato una capsule collection di 5 tasche in denim limited edition, dal nome “Moser Project”.

“Con tutti i problemi legati al covid e alla guerra e con quelli dell’edilizia stiamo vivendo un incubo. Stiamo avendo un sacco di problemi con i tempi di consegna, siamo già in casa, ma ancora ci mancano molte cose. Poi, a parte questi piccoli inconvenienti, è sicuramente un traguardo importante”, ha aggiunto Ignazio. E alla domanda se lui e Cecilia stiano pensando o meno di avere dei figli la risposta di Moser non lascia spazio ai fraintendimenti: “Diciamo che intanto abbiamo creato un posto poi vediamo anche di riempirlo”.





Ignazio Moser divorzio genitori dopo oltre 40 anni di matrimonio

Ignazio Moser è il figlio del grande campione Francesco Moser. In queste ore il quotidiano l’Adige ha riportato la notizia del divorzio tra l’ex ciclista e la moglie Carla Merz. I due si sposarono a Trento 42 anni fa e furono accolti da una folla festante nella piazza della città. Da quattro anni sarebbero separati, si legge sul quotidiano, e solo nelle ultime ore avrebbero definitivamente chiuso il matrimonio.

Ignazio Moser si trova in Puglia e si prepara per il compleanno: attraverso il suo profilo Instagram non ha condiviso alcun dettaglio o commento sulla vicenda personale dei genitori. Ma da qualche anno condivideva, in occasione del compleanno della mamma o del papà, foto solo con il festeggiato e non scatti di famiglia. Il quotidiano L’Adige fa sapere infatti che la coppia era già separata da 4 anni e nelle ultime ore avrebbero firmato il documento di divorzio mettendo così un punto alla loro unione dopo oltre 40 anni di matrimonio.

Qualche tempo fa Francesco Moser e Cecilia Rodriguez furono ospiti insieme a Mattino Cinque e diedero vita ad un siparietto esilarante. L’ex ciclista bacchettò l’argentina sostenendo che avrebbe dovuto imparare a fare l’orto. “È una brava ragazza ma non è molto abituata alle faccende domestiche, imparerà” disse, e subito arrivò la replica dell’influencer: “È bravo ma vuole mettermi in riga”. Papà Francesco spera che il figlio e la fidanzata conosciuta al GF Vip possano un giorno sposarsi nei territori che appartengono alla famiglia Moser, in Trentino.

“Finalmente posso dirvi tutto”. Nuova vita per Ignazio Moser. E anche Cecilia è alle stelle