“Necessari altri controlli”. Ida Platano senza pace, la notizia a poche settimane dal malore

C’è stata grande preoccupazione in questi giorni per Ida Platano e le sue condizioni di salute, dopo che lei aveva fatto vedere di essere in ospedale. Ma c’è anche di più perché diversi utenti si erano scagliati contro la dama di Uomini e Donne, infatti si era ipotizzato anche che stesse esagerando solamente per far parlare di sé anche ora che il dating show non è in corso. A questo punto l’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di rompere il silenzio e ha voluto fare chiarezza attraverso alcune stories, postate su Instagram.

Ida Platano ha messo tutti in apprensione e, fatta eccezione per gli hater che l’hanno attaccata, in tanti si sono voluti sincerare delle sue condizioni di salute dopo essere stata in ospedale. Lei ha voluto fornire altri particolari sulla vicenda e ha ammesso che il suo stato clinico non è stato dei migliori. C’è qualcosa che non sta andando e per questo motivo è costretta a fare altre indagini mediche per risolvere la situazione. Andiamo a vedere insieme cosa ha raccontato la dama di UeD.





Ida Platano, le condizioni di salute dopo l’ospedale: “Faccio controlli”

Ida Platano ha esordito sul social network Instagram, puntando l’attenzione sulle sue condizioni di salute. Dopo aver pubblicato quella foto allarmante in ospedale, che aveva scatenato il panico tra i suoi fan, la donna adesso ha esclamato: “Ciao belli miei, mi piace condividere con voi parte della mia vita. Sia i momenti belli, sia momenti meno belli. Sono stata poco bene ultimamente e sto facendo dei controlli medici”. E poi ha iniziato ad alterarsi per quelle brutte voci, fatte circolare sul suo conto.

In seguito, Ida Platano ha ancora raccontato: “Mi sono arrivate delle voci che dicono che alcuni blog hanno scritto che mi sono inventata il mio malumore, solo per far parlare di me e cercare popolarità. Questo pensiero è assurdo, questo non è assolutamente vero. Il mio malessere è reale e non sono tenuta a giustificarmi con nessuno. Intanto, ringrazio di cuore tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno supportata. Vi mando un bacione enorme, belli miei”, ha concluso la dama di Uomini e Donne.

Per fortuna le condizioni di salute di Ida Platano non sono molto precarie, visto che è riuscita senza problemi a pubblicare queste Instagram stories. Ma, nonostante non abbia rivelato di cosa stia soffrendo nei dettagli, ha bisogno presumibilmente di comprendere qualcosa in più. E i medici hanno disposto altri controlli per cercare di capire l’origine del problema.

