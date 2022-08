Uomini e Donne, nuove indiscrezioni su Riccardo Guarnieri e Ida Platano: secondo i ben informati qualcosa di molto importante starebbe bollendo in pentola. Tra pochi giorni inizieranno le prime registrazioni della nuova stagione del dating e filtrano le prime indiscrezioni. Sono giorni densi per il dating che tra poco presenterà i nuovi concorrenti. Nelle settimane scorse l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha precisato che i nuovi tronisti saranno quattro, due ragazzi e due ragazze e che le loro identità non dovrebbero venire fuori prima dell’inizio delle registrazioni.



Il blogger, però, non ha fatto i conti con uno spoiler che Amedeo Venza ha dato sempre sui social network poche ore dopo il suo annuncio. “Lui si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano”, ha raccontato il pugliese sul web. Al momento, però, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Di sicuro rivedremo Ida Platano e Armando Incarnato su cui, nelle ore scorse, sono caduti commenti feroci ai quali stavolta ha risposto. “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho”, ha sbottato Armando.





UeD, Riccardo Guarnieri e Ida Platano: confronto probabile



Più che Armando sarà Ida Platano a tenere banco con Riccardo Guarnieri. Scrive Blasting news infatti come ne vedremo delle belle. Secondo i retroscena la trasmissione potrebbe ripartire da un atteso confronto opo che i due si sono detti addio (negativamente) al termine dell’ultima edizione. Da quel momento Ida e Riccardo hanno preferito perseguire la strada del silenzio e non hanno proferito più alcun tipo di parola in merito alla loro rottura. (Leggi anche “Basta!”. Francesco Totti, il vaso è colmo: ora è pronto a dare la sua versione)



Il tempo del silenzio sembra però finito tanto che si rimbalzano le voci sulla coppia e quello che si diranno tra pochi giorni. Per Ida e Riccardo non è stata comunque un’estate facile, criticati più riprese anche da amici o ex ritenuti tali. Tra questi Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore”.



E ancora: “Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”.

“Benvenuto Paolo”. L’ex UeD mamma per la prima volta: è festa grande a Ferragosto