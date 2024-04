Una coppia molto famosa e ricca ha deciso di arrivare al divorzio. Il matrimonio è finito dopo ben 14 anni e l’annuncio è stato una vera sorpresa per tutti. Non sembrava fossero in procinto di lasciarsi per sempre, invece è stato proprio così. Persone molto vicine a loro hanno diramato un comunicato stampa ufficiale, che ha decretato la parola fine alle nozze.

Infatti, questa coppia famosa e ricca è giunta al divorzio dopo che il matrimonio ha avuto una durata di 14 anni. Ecco cosa è stato rivelato: “Vogliamo informarvi della decisione presa. Dopo quattordici anni di matrimonio, hanno deciso di interrompere la loro unione. Questa decisione è stata presa nel rispetto e nell’affetto reciproci, ricordando la profonda gratitudine che ha caratterizzato la loro unione ma anche l’amore con cui hanno camminato insieme in tutti questi anni”.

La coppia famosa e ricca annuncia il divorzio: matrimonio finito dopo 14 anni

L’annuncio su questa coppia famosa e ricca, inerente il divorzio dopo che il matrimonio è durato 14 anni, è stato fatto dall’ex casa reale, attraverso l’ufficio stampa. Ed è proseguito così: “I loro rapporti futuri continueranno a essere basati su questi principi di rispetto e comprensione, fra loro c’è una relazione di forte amicizia. Continueranno la loro vita in Grecia, un posto dove si sentono a casa. La famiglia li sosterrà sempre. Vi ringraziamo calorosamente per la vostra comprensione e per aver rispettato la loro privacy in questo periodo”.

A divorziare sono stati il principe Nikolaos e la principessa Tatiana di Grecia. L’ultima volta erano stati visti insieme a Windsor, durante la messa per il defunto ex re greco, Costantino II, avvenuta a febbraio. Lui è il terzo figlio della regina Anna Maria e dell’ultimo re della Grecia, Costantino II. Mentre la donna è una commoner, cittadina comune, che lavorava come organizzatrice di eventi e consulente pubblicitaria della stilista Diane von Furstenberg.

Le nozze del principe e della principessa di Grecia fu celebrato nel 2010 nella città di Spetses. Poi tre anni dopo si trasferirono nella capitale Atene. Non hanno mai avuto figli.