E divorzio sia. Ufficializzata, dopo appena 3 anni di matrimonio, la separazione che la coppia vip aveva annunciato già da tempo, presentando i documenti necessari in tribunale. Grazie a un accordo prematrimoniale stipulato prima delle nozze e alla mancanza di figli, il processo si è svolto senza intoppi, seguendo le tappe previste dalla legge. Lo scorso ottobre i due hanno firmato i termini dell’accordo, che prevedeva anche un periodo di attesa di 6 mesi prima che diventasse esecutivo.

Divorzio di cui si conoscono anche i dettagli. Stando a quanto riporta Associated Press News, la cantante ha accettato un accordo finanziario milionario.“In base all’accordo – si legge ancora – effettuerà un pagamento una tantum di 1.250.000 di dollari all’ex marito senza futuri alimenti, gli darà metà del ricavato della vendita della loro casa a Los Angeles e pagherà fino a 25.000 dollari per le spese dei suoi avvocati”.

Leggi anche: “Ecco chi è”. Marco Mengoni, il gossip con lui: li hanno visti e fotografati





Divorzio ufficiale per la cantante

E così Ariana Grande e Dalton Gomez hanno ufficialmente concluso il loro matrimonio. Il divorzio è stato formalizzato dopo che la Corte Suprema di Los Angeles ha emesso una sentenza a seguito della richiesta di divorzio presentata da Grande sei mesi prima.

I motivi della rottura? Nel documento di divorzio presentato dalla popstar vista anche recentemente sul palco degli Academy Awards 2024 e dall’agente immobiliare si parla di “divergenze inconciliabili” come causa della separazione, nonostante i tentativi di risolvere i problemi.

Si è infatti saputo che lui è volato a Londra a inizio anno, mentre lei era impegnata nelle riprese della versione cinematografica di Wicked, ma i tentativi di riconciliazione sembrano essere falliti. Durante le riprese, la popstar ha incontrato il suo attuale compagno, Ethan Slater, che avrebbe lasciato sua moglie per lei. Anche l’ormai ex marito avrebbe già voltato pagina. Dicono con Maika Monroe, attrice conosciuta per i suoi ruoli in It Follows e Watcher e con la quale è stato pizzicato durante quella che sembrava una cena romantica.