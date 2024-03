Marco Mengoni beccato dai paparazzi fuori da una discoteca di Milano. Per il cantante una serata in compagnia di amici all’insegna del divertimento come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Fin qui niente di particolare da segnalare. A scatenare il gossip il fatto che a fine serata Mengoni non è andato via da solo, ma insieme a un ragazzo misterioso. Tutti e due via in sella a uno scooter. Chi è costui? Andiamo a scoprirlo.

Mengoni è uno degli artisti italiani più lanciati del momento. Il cantante è reduce con successo dall’esperienza al Festival di Sanremo come co-conduttore. Mengoni si è calato perfettamente nel ruolo, tanto che per lui si parla di un possibile programma come presentatore unico nella prossima stagione in casa Rai. Vedremo.

Marco Mengoni, il gossip si scatena: “Ecco con chi stava in discoteca”

Durante Sanremo si era parlato anche di una possibile intesa tra lui e uno dei concorrenti in gara, Mahmood. Una teoria nata da un gesto compiuto da Mengoni sul palco dell’Ariston, quando si è avvicinato al cantante di Tuta Gold e gli ha appoggiato un braccio sopra la spalla. I due sono sicuramente amici e si stimano molto dal punto di vista professionale, ma che ci sia stato dell’altro non è stato mai confermato.

Qualche giorno fa in una intervista a Repubblica Mengoni ha spiegato di essere single. “L’amore? No, non l’ho trovato. Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio emotivogramma è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Ma veniamo ad oggi e all’avvistamento fuori dalla discoteca. La persona con cui Marco ha lasciato la serata in discoteca non è un personaggio famoso. Nonostante questo la sua identità sarebbe stata già scoperta. Si tratta di Lorenzo Casizzone. Di lui si sa che ha una laurea in Ingegneria navale all’Università do Napoli. Non ha ancora terminato gli studi, in questo momento il ragazzo si starebbe specializzando in ingegneria nautica e Yacht Design all’Università di Genova. Non si sa ovviamente quale sia la relazione che lega i due. Ma la notizia sta già facendo sogna i fan di Mengoni che sperano di nuovo di rivederlo felice in amore.