La vicenda riguardante Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié rischia seriamente di diventare molto grave. E ormai si parla di una denuncia presentata dal nuotatore nei confronti di colei che è stata la sua fidanzata. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, ma poi nel 2022 hanno deciso di troncare la storia d’amore. Eppure sono sempre uscite tante voci clamorose su di loro.

Grazie anche all’Investigatore Social, prima che adesso si parlasse di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che sarebbero ai ferri corti con una denuncia presentata, aveva rivelato che avessero continuato a vedersi in segreto. Ma adesso stanno emergendo cose incredibili, anche alla luce dell’ultima segnalazione fatta sui due ex concorrenti del GF Vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, lui avrebbe presentato una denuncia

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié avrebbero comunque realmente avuto degli incontri a casa di lui, come sostenuto dalla ragazza che aveva postato immagini e video. Poi Alessandro Rosica aveva confermato la nuova chiusura dei legami sentimentali tra i due, decisa dal giovane. Ma recentemente lui è stato in Portogallo per i campionati europei Open Para Swimming e anche Lulù, assieme alla sorella Clarissa, era nella stessa città lusitana di Madeira, all’interno di un albergo che si trovava vicino all’evento sportivo.

Secondo rumor, Manuel avrebbe denunciato Lulù per il reato di stalking. Poi il 3 maggio Bortuzzo ha festeggiato 25 anni e le sorelle Selassié erano nello stesso locale, in cui c’era il nuotatore. E un’utente aveva commentato su X: “3 maggio, Manuel e Lulù nello stesso posto per festeggiare il compleanno di Manuel”. Ma proprio lui ha smentito con forza su Instagram.

3 maggio Manuel e lulu nello stesso posto per festeggiare il compleanno di Manuel pic.twitter.com/CWVkfmwOlu — meme 🐡 (@pizzarossacon) May 3, 2024

Nonostante non abbia citato Lulù Selassié in maniera esplicita, Manuel Bortuzzo ha scritto: “Incredibile che con una denuncia in corso facciate credere ancora a stro***“. Quindi, indirettamente avrebbe confermato la denuncia ai danni della ragazza e smentito il ritorno di fiamma.