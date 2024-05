Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno fatto un annuncio importante ai loro fan. Attraverso il social network Instagram hanno comunicato una decisione che riguarda ovviamente la coppia e che cambia repentinamente il loro rapporto. Nessuno si aspettava una comunicazione del genere, invece ora anche i seguaci degli ex gieffini sono stati messi al corrente di questa novità.

Un vero e proprio colpo di scena nella vita privata di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. L’annuncio apre la strada a ben altre opportunità e ora i fan stanno seriamente iniziando a restare senza parole. Certamente era una scelta che poteva essere messa in preventivo, ma in molti non si attendevano già una comunicazione di questo tenore, prima dell’arrivo dell’estate.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’annuncio ai fan

C’è una grossa notizia che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno voluto rivelare ai tantissimi follower. L’annuncio non sembrava essere nell’aria, ma c’è stato attraverso delle Instagram stories che hanno coinvolto anche alcuni amici della coppia. Una gioia immensa per tutti coloro che seguono i due, sin da quando hanno partecipato al Grande Fratello dell’anno scorso.

Edoardo e Micol hanno annunciato di essere andati a convivere. Infatti, si sono trasferiti nella loro nuova casa e hanno accolto gli amici Federica Zacchia e Cristiano Caccamo. Hanno entrambi scritto: “Benvenuti a casa nuova” e hanno ripreso l’ingresso dei due, che sono apparsi entusiasti dalla nuova dimora degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

L’amica Federica Zacchia ha commentato così la nuova abitazione di Edoardo e Micol: “Casa nuova, che bellooooo. Sarà bellissimo avere una nuova casa in cui accollarmi”. E chissà se la coppia stia già pensando al matrimonio e all’ipotesi di allargare la famiglia.