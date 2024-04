Problemi di salute per Edoardo Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 è rimasto nel cuore di molti telespettatori. La sua simpatia e il suo carattere burlone lo hanno fatto diventare uno dei protagonisti del reality. Inoltre in tanti hanno seguito la sua storia d’amore con Micol Incorvaia che è proseguita anche fuori dalla Casa. C’è stata qualche voce di una crisi, ma loro hanno sempre smentito tutto.

Sui suoi profili social Edoardo Tavassi aggiorna i follower su quello che fa, condivide spot e iniziative pubblicitarie e soprattutto video divertenti. Tuttavia poco tempo fa ha informato tutti di avere dei problemi di salute e così in tanti si sono preoccupati. Ora è arrivata la conferma che per un po’ dovrà fare a meno di partecipazioni a programmi tv o eventi per rispettare un periodo di riposo.

Edoardo Tavassi operato: perché e le sue condizioni

Proprio nelle ultime ore, esattamente nel primo pomeriggio di ieri giovedì 25 aprile, Edoardo Tavassi ha condiviso due storie su Instagram in cui fa un aggiornamento importante ai suoi follower. L’ex naufrago dell’Isola ha fatto sapere di aver dovuto subire un intervento. Tutto dovuto ai suoi problemi alla schiena.

Prima dell’intervento Edoardo ha condiviso un video in cui spiega che in ospedale non solo stai male, ma devi anche abituardi a mangiare male: “Il momento che più tempo in ospedale non è l’intervento, ma mangiare. Adesso è arrivato questo fantastico primo, farfalline all’uovo dentro il brodo di carne. Praticamente sembrano delle falene che galleggiano nel Tevere…”. Di certo non gli manca il buon umore…

In un’altra story Edoardo Tavassi mostra una foto in cui compare piuttosto provato subito dopo l’intervento: “Intervento fatto, adesso sto fatto anche io” scrive aggiungendo un emoticon che ride. L’operazione, dunque, sembra riuscita anche se per lui ora inizia un periodo di riposo e quindi la riabilitazione. L’ex gieffino avrà sicuramente al suo fianco Micol e l’affetto di amici e familiari.

