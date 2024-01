L’anno scorso hanno iniziato la loro storia al Grande Fratello Vip, ora però c’è aria di crisi. Arrivano segnalazioni su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che già in estate avevano fatto parlare di sé. L’ex gieffino, infatti, aveva chiesto alla fidanzata di andare a convivere. Lei ha risposto che era d’accordo, ma prima ha voluto fare un test: lei e Edoardo dovevano vivere insieme un mese in Sicilia, dai genitori di lei, per capire se davvero la convivenza è la strada giusta.

Successivamente sembra che Micol abbia deciso di lasciare Milano per andare a vivere con Edoardo a Roma. Fin da quando ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip la coppia si è mostrata molto unita, tuttavia ultimamente sembra essere successo qualcosa di spiacevole. C’è addirittura chi parla di crisi e forse rottura. Tutto nasce da alcuni strani movimenti che diversi follower hanno notato.

Micol a Pordenone ed Edoardo festeggia il capodanno con amici ed ex

Da alcune settimane Micol Incorvaia si trova a Pordenone con la sua famiglia. In un primo momento Edoardo Tavassi aveva raggiunto la sua compagna con la quale ha trascorso il Natale. Tuttavia il suo soggiorno in Friuli Venezia Giulia è durato molto poco. Ben presto il fratello di Guendalina è tornato a Roma dove ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con alcuni amici e la storica ex fidanzata.

Com’è noto, infatti, Edoardo ha mantenuto uno stretto legame con le sue ex fidanzate, Lucia con la quale ha convissuto per anni e l’attrice Diana Del Bufalo. In molti hanno sentito puzza di bruciato quando Edoardo ha passato il capodanno con la sua ex Lucia. Poi però Edoardo e Micol sono apparsi in una live Twitch. Qui i due hanno spiegato che c’è stato un contrattempo e che lei ha ritardato la partenza di diversi giorni.

Recentemente le voci di crisi sono aumentate. Deianira Marzano ha pubblicato una storia: “Pare che la coppia sia andata in crisi perché lei si aspettava un regalino più importante a Natale per sugellare il loro amore, che non è arrivato… ma lui non è proprio il tipo purtroppo per questo genere di cose e neanche fa uno sforzo. Pare che lei si lamenti che sembra un eterno bambinone e non pensa al futuro”. In molti pensano che si riferisca proprio a Micol e Edoardo.

Proprio nelle ultime ore è intervenuta la stessa Micol che ha chiarito: “Volevo rassicurare tutti quanti, anche le persone che non si degnano neppure di salutarmi ma mi scrivono quasi con tono minaccioso di fargli sapere qualcosa riguardo la mia storia, che va tutto a gonfie vele. Non vi preoccupate che presto saremo insieme”. Tutto rientrato dunque?

