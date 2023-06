Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, la svolta che in tanti attendevano. Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 i due piccioncini hanno rafforzato il loro legame giorno dopo giorno. Certo la situazione non è semplicissima per via della distanza. Per la sorella di Clizia è stato un periodo bello movimentato. Con Giaele De Donà e Oriana Marzoli ha formato il trio OMG che ha da poco lanciato una collezione di giacche.

Edoardo Tavassi pochi giorni fa aveva fatto sapere a Micol Incorvaia: “Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza“. Insomma l’ex gieffino si è detto pronto alla convivenza. E adesso è arrivata la risposta di Micol.

La lettera di Micol a Edoardo Tavassi

Con una lettera pubblicata dal magazine DiPiù Micol Incorvaia ha fatto sapere al suo compagno cosa ne pensa della convivenza: “Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa sei mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso: anche tu vuoi avermi sempre accanto“.

Le difficoltà che i due incontrano ogni volta che devono separarsi non sono più sopportabili. Micol Incorvaia è chiara: “Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare a nostro modo una famiglia”.

L’ex gieffina ha inoltre spiegato che la convivenza con un uomo è una cosa importante, per lei sarebbe la prima volta. Così ha deciso che prima di fare il passo ci sarà una specie di test. Lei e Edoardo vivranno insieme un mese in Sicilia, dai genitori di lei, per capire se davvero la convivenza è la strada giusta. Insomma, un’ultima prova, dopo i mesi passati insieme al GF Vip, per poter esaudire il desiderio che Tavassi ha più volte espresso una volta usciti dalla Casa.

