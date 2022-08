Una vera e propria trasformazione quella operata dall’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte. Dopo aver affrontato il carcere, in seguito alle denunce presentate dalla donna, ora è ritornato nuovamente a farsi vedere sui social e il cambiamento fisico è incredibile. Da parte dell’uomo sono state pubblicate un paio di foto, che lo hanno ritratto in modo totalmente diverso rispetto al passato. E ha anche scritto delle didascalia scherzose, a testimonianza di una serenità ritrovata.

Le accuse rivolte da Guendalina Tavassi all’ex marito Umberto D’Aponte erano state molto gravi. E ad essere coinvolto era stato anche l’attuale fidanzato dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Federico Perna. Quest’ultimo sarebbe stato aggredito nei pressi della scuola frequentata dal figlio di lei, Salvatore. Inoltre, le porte della prigione si erano aperte per lui per non aver rispettato l’obbligo di divieto di avvicinamento a Guendalina e per questa ragione era stato tratto in arresto. Ora il cambiamento fisico di lui.





Guendalina Tavassi, l’ex Umberto D’Aponte fuori dal carcere: il cambiamento fisico

Pare che l’ex di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, avesse violato il divieto di avvicinamento a 500 metri da lei il 19 gennaio scorso ed era stato disposto il trasferimento a Rebibbia. Adesso sarebbe ai domiciliari ed è tornato a farsi vedere pubblicamente. La Tavassi comunque lo ha accusato di averla picchiata, in seguito a molte liti avute, e in un caso le avrebbe rotto il naso e il cellulare. Ma vediamo adesso com’è diventato l’uomo e che tipo di cambiamento fisico ha avuto in questo periodo.

Innanzitutto Umberto D’Aponte è parso con molti chili in meno e con degli addominali straordinari, quindi la sua forma fisica è decisamente smagliante. E non è tutto perché, oltre a puntare l’attenzione sul suo corpo fatto vedere senza maglietta, si è potuta notare una trasformazione del look anche per quanto riguarda i suoi capelli. Dimenticatevi il vecchio Umberto, oggi l’ex marito di Guendalina Tavassi sembra essere rigenerato e chissà quanti complimenti avrà ricevuto in privato dai suoi follower.

Umberto D’Aponte si è presentato con i capelli ricci e un fisico straordinario. E ha commentato nelle Instagram stories: “Buongiorno da me e dal mio capello riccio. Wild”. Non ci sono state reazioni da parte di Guendalina Tavassi e non sappiamo se ce ne saranno o se preferirà attendere il processo ai danni dell’uomo, prima di dire altro su di lui.

“Disgraziata! Anzi, proprio str…!”. Tremenda Guendalina Tavassi: Carmen Di Pietro ci casca in pieno letteralmente