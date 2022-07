Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro sono state due assolute protagoniste dell’Isola dei Famosi. Le due ex naufraghe hanno stretto un bel rapporto di amicizia che prosegue oltre il reality. Già dopo il rientro in Italia di Alessandro Ianoni, il figlio di Carmen Di Pietro, le due ex concorrenti sono state al centro di diversi scherzi che spesso sono anche stati pubblicati con dei video sui social. “Non mi manca, sto una bomba senza mamma”, ha raccontato Alessandro Iannoni divertito.

Allora Ilary Blasi durante una puntata dell’Isola dei Famosi ha aperto il collegamento in Honduras con Carmen Di Pietro e le ha mostrato un video che riassume la vita del figlio in questi giorni di lontananza da lei. Nelle immagini il ragazzo si diverte la sera con la compagna d’avventura Guendalina Tavassi e con altre ragazze, bevendo alcolici e facendo festa. Ovviamente si è trattato di scherzi che hanno fatto divertire il pubblico e hanno messo in evidenza il rapporto gioioso che c’è tra le due.





Guendalina Tavassi scherzo a Carmen Di Pietro: la spinge in mare

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si sono ritrovate per passare le vacanze insieme alle loro famiglie al mare al Circeo: c’erano anche i figli Alessandro e Carmelina Iannoni, poi il fidanzato e i figli della Tavassi. Per la gioia di tutti i loro fan, il weekend al mare di Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi è stato ampiamente documentato sui rispettivi profili Instagram, praticamente notte e giorno. Anche i momenti più divertenti come dopo cena, quando le due ex naufraghe hanno deciso di fare un balletto su Tik Tok. Ma alla fine dello tacchettò sulle notte di “Mi fai impazzire” di Blanco Guendalina Tavassi ha infatti buttato in piscina Carmen Di Pietro che ha urlato, scherzando ovviamente, “Disgraziata”. “Mi fai venire una malattia”

Nelle ultime ore sempre sui social Guendalina Tavassi ha fatto un altro scherzo a Carmen Di Pietro. Nella clip condivisa dalla showgirl sul proprio profilo social, si vede Carmen di Pietro “sistemarsi” a favore di telecamera su un grazioso pontile, probabilmente per farsi fotografare dall’amica Guendalina, impegnata ad inquadrarla con un’elegante barca ormeggiata sullo sfondo. Proprio in quel momento che Guendalina Tavassi mette in atto il suo piano diabolico: invita Carmen di Pietro ad esporsi ulteriormente, per ottenere un effetto fotografico migliore e la showgirl cade nella trappola.

“Si vede la barca sì, ma se ti giri è meglio perché non si vede benissimo”, dice Guendalina nella clip. “Guarda la barca e il sole…”, aggiunge ancora l’influencer. E poi Carmen di Pietro finisce direttamente in acqua, completamente vestita. “Ma cosa hai fatto?”, urla infastidita la Di Pietro. “Ciao Carmen buona Isola”, dice ridacchiando Guendalina Tavassi. “E io adesso come salgo…”, domanda amareggiata Carmen: chissà che non stia preparando una vendetta nei confronti dell’amica.

