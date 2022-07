Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi finalmente riunite dopo l’Isola dei famosi. Le due ex naufraghe hanno deciso di concedersi qualche giorno insieme al mare, al Circeo, dopo aver condiviso parecchie settimane in Honduras. Ma non erano sole, c’erano anche i figli Alessandro e Carmelina Iannoni, poi il fidanzato e i figli della Tavassi.

Per la gioia di tutti i loro fan, il weekend al mare di Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi è stato ampiamente documentato sui rispettivi profili Instagram, praticamente notte e giorno. Anche i momenti più divertenti come dopo cena, quando le due ex naufraghe hanno deciso di fare un balletto su Tik Tok.





Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, il video coi figli è virale

Ma alla fine dello tacchettò sulle notte di “Mi fai impazzire” di Blanco Guendalina Tavassi ha infatti buttato in piscina Carmen Di Pietro che ha urlato, scherzando ovviamente, “Disgraziata”. “Mi fai venire una malattia”, ha aggiunto poi in accappatoio facendo sbellicare i presenti e ovviamente i fan che hanno assistito a tutta la scena ripresa e poi condivisa su Instagram.

Non è finita qui. Altro siparietto che è subito diventato virale nel corso della reunion Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi quello in cui la showgirl si improvvisa maestra e aiuta il figlio piccolo dell’ex gieffina a fare i compiti. Nel video si vede Salvatore seduto a tavola con un libro aperto davanti. E Carmen Di Pietro: “Oggi facciamo un bel dettato”. “Mi aiuti?”, chiede lui. “Certo che ti aiuto. Oggi c’è la maestra Carmelina che vi aiuterà”.

“Ma lui fa la prima elementare”, la avverte però Chloe, l’altra figlia piccola. “Vabbè, il livello è quello” la risposta di un’esilarante Carmen in versione maestra, con Guendalina Tavassi che, perplessa e divertita, esplode “Ma come?!”. La clip è subito diventata virale sui social e raccolto un’infinità di commenti. “Unica” Carmen Di Pietro.

“Già un nuovo lavoro”. Carmen Di Pietro, dopo l’Isola dei Famosi sorride alla bella notizia