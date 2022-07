Carmen Di Pietro, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. Una vera e propria bomba sta scuotendo il mondo della televisione, con la showgirl che sembra essersi ripresa la scena con grande merito. Nonostante non sia stata in grado di conquistare il reality show condotto da Ilary Blasi, insieme a suo figlio Alessandro Iannoni è stata uno dei volti principali del programma. Infatti, è riuscita a far parlare sempre di sé, anche se comunque non sono mancati momenti di tensione e che hanno scatenato polemiche.

Carmen Di Pietro, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. E che lavoro, visto che indubbiamente è da ritenersi molto soddisfacente. Intanto, tra le difficoltà più grandi dopo l’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha spiegato di aver incontrato quello che riguarda il riposo e il sonno. Ricordiamo che lei come gli altri naufraghi arrivati alla finalissima, ha dormito per ben 99 giorni in Honduras, dunque per terra e sotto le intemperie. Quindi tornare alla vita e alle abitudini di sempre non è stato proprio semplice.





Carmen Di Pietro, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi sempre più probabile. A riportare la notizia è stato il sito Funweek, che ha esordito scrivendo: “Ora che ha vissuto l’esperienza del reality in coppia con il figlio, Carmen sta pensando ad un’esperienza diversa e a un punto di vista diverso da cui vivere il gioco”. E poi sono state riferite alcune indiscrezioni, che stanno diventando sempre più frequenti nell’ultimo periodo. Un’avventura indubbiamente nuova per la vulcanica ex naufraga dell’Isola.

Funweek ha aggiunto che Carmen Di Pietro, archiviata l’esperienza come naufraga dell’Isola dei Famosi, sarebbe pronta a rimettersi subito in gioco ma non più in veste di concorrente. Potrebbe diventare l’inviata speciale dell’Isola dei Famosi spagnola, ovvero Supervivientes. E al sito Fanpage non ha escluso la possibilità di diventare inviata un giorno: “Come inviata sì, come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa”. Non resta che attendere l’eventuale annuncio ufficiale.

Dopo l’Isola dei Famosi è tornata a parlare anche Mercedesz Henger: “Ragazzi, è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola sia a voi che alla maggior parte dei miei amici che incontro e cioè che sto male. Io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente. In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi”.

