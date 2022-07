Guendalina Tavassi, il gesto verso Carmen Di Pietro. Nulla di preoccupante per chi sta già balzando giù dalla sedia ma quello che è successo ha tutta l’aria di una divertente sitcom accaduta tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, che hanno deciso di trascorrede del tempo e qualche giorno di vacanza insieme al mare.

Guendalina Tavassi, il gesto verso Carmen Di Pietro arriva in modo del tutto inaspettato. Ex naufraghe in vacanza in compagnia di Alessandro e Carmelina Iannoni e Federico Perna. Una serata piacevole quando Guendalina Tavassi non ha ben pensato di cogliere di sorpresa l’amica.





Guendalina Tavassi, il gesto a Carmen Di Pietro sotto gli occhi di tutti

Guendalina Tavassi pensa bene a una gag alle ‘spalle’ di Carmen Di Pietro da condividere con i fan. Le immagini parlano da sole e le risate sono assicurate. Buttata in piscina, avete capito bene. Ma procediamo con ordine. Momento post cena, quando le due ex naufraghe decidono di fare un balletto su Tik Tok sulle notte di “Mi fai impazzire”, di Blanco.

Ebbene si, la diretta mostra chiaramente il tuffo in piscina e un “Disgraziata!!” di Carmen Di Pietro rivolto proprio a Guendalina Tavassi che ha reso ancora più divertente la serata vissuta in vacanza con i propri cari. Un momento “indimenticabile”.

Risate per il siparietto e poi alla ricerca dei sandali in acqua: “Mi fai venire una malattia”, ulteriore commento di Carmen Di Pietro divertita. Un momento del genere proprio ci voleva e con due caratterini speziati come sono i loro inutile aggiungere che le sorprese saranno dietro l’angolo.

