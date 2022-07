“Fuori da UeD”. Bomba su Tina Cipollari: spunta il nome della sostituta

Tina Cipollari fuori da UeD? Un volto storico del programma di Maria De Filippi che difficilmente si può dimenticare. L’opinionista del dating show ha sicuramente mostrato in ogni occasione la faccia più vera, correndo talvolta il rischio di essere anche poco apprezzata. Ma pare che le sue previsioni si siano spesse rivelate vere. Ecco cosa è successo.

Tina Cipollari fuori da UeD, i rumor si inseguono veloci destando qualche perplessità in quella ‘fetta’ di pubblico italiano sempre dalla sua parte. Prima contro Gema Galgani, poi Pinuccia, anziana dama di Vigevano, e la lista sarebbe decisamente lunga. I rumor che preoccupano riguardano la permanenza di Tina all’interno del programma, ma perché?





Tina Cipollari fuori da UeD. I rumor

A riportare la notizia non uno, ma diversi siti, tra cui Amalfinotizie.it, dove si apprende che il rischio che Tina Cipollari non venga riconfermata per la prossima stagione del dating show esiste eccome. E si farebbe largo persino il nome di un’eventuale sostituta. (Tina Cipollari, l’avvertimento a Gemma Galgani).

La scelta, stando a quanto si vocifera in rete, potrebbe cadere su Karina Cascella che con Tina Cipollari avrebbe in comune un carattere spesso molto schietto. Attiva sui social, non ha mai nascosto il piacere di poter tornare volentieri a Uomini e donne e a commentare i percorsi dei presenti in studio.

Un’altra ipotesi avanzata riguarderebbe la possibilità di vederla a completamento dello storico duo Cipollari-Sperti quanto meno per essere presente durante le puntate del Trono Classico, che spesso vedono la poltroncina di Tina vuota a momenti alterni. Insomma, in attesa di conferme, tutto potrà succedere.

