Isola dei Famosi reunion: finito il reality di Canale 5, a una settimana dalla finalissima che ha visto il trionfo di Nicolas Vaporidis, il vincitore e alcuni dei più grandi protagonisti di questa edizione si sono rivisti per una cena casalinga a base di pizza.

Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, ovvero tra i concorrenti più amati di questa Isola dei Famosi di Ilary Blasi, hanno dato vita a una Reunion a Roma che è stata subito condivisa con i rispettivi follower di Instagram.





Isola dei Famosi reunion ma senza Guendalina Tavassi

Pubblico ovviamente impazzito nel rivedere i suoi beniamini del reality show ambientato in Honduras di nuovo insieme. Ma ben guardare un’assenza ‘importante’ è subito saltata agli occhi di chi ha seguito la pizzata tra ex naufraghi e ormai amici: Guendalina Tavassi. Ma come mai?

“Alessandro, Carmen, Nicolas e Edoardo che si riuniscono per mangiare schifezze… Peccato Guendalina sta in vacanza al Circeo altrimenti sarebbe stata la reunion perfetta. Degli unici cinque concorrenti degni di questo nome, dei veri finalisti”, ha commentato un utente su Twitter.

E un altro, come riporta il sito Funweek: “Mi piace la semplicità che hanno Carmen, Nicolas, Edoardo e Alessandro. Potevano far vedere di andare a mangiare in un ristorante chic… e invece loro si magnano una pizza a casa, easy… tra chiacchiere e risate”. Mistero presto svelato, dunque: Guendalina non ha partecipato alla reunion dopo l’Isola dei famosi solo perché si trova al Circeo con la sua famiglia.

