Momenti di Panico per Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi. Tutta colpa di uno scherzo di Ilary Blasi e la produzione del programma che le hanno fatto credere che Alessandro Iannoni è uscito con Guendalina Tavassi. Come saprete, il giovane si è ritirato per continuare gli studi universitari ed è tornato in Italia. Così, con l’aiuto di Guendalina Tavassi e di alcune sue amiche, ha realizzato una serie di video in cui si vede sbocciare, bere e flirtare con numerose ragazze in una sorta di discoteca.

A questo punto il ragazzo decide subito di scusarsi con la madre in Honduras: “Quelli sono video caricati sui social mamma.” – dice Alessandro Iannoni. – “Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà. Molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

Alessandro Iannoni è uscito con Guendalina Tavassi, la reazione di Carmen è tutta da ridere

Alessandro Iannoni è uscito con Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro è andata fuori di testa. Naturalmente le parole del ragazzo hanno lasciato ancora più incredula la madre che a questo punto è del tutto impazzita. La donna ha quindi detto: “Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di Guendalina, quella disgraziata.

Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre. Ho le caldane, ma è uno scherzo? Sono tutta agitata!”. Alessandro Iannoni è uscito con Guendalina Tavassi e la cosa ha turbato tanto Carmen Di Pietro da far ammettere tutto a Ilary Blasi.

La padrona di casa ha quindi confessato alla naufraga che era tutto uno scherzo architettato da loro. Solo a quel punto Carmen si è calmata e si è fatta una bella risata. Come dimenticare quel fantastico scherzo de Le Iene in cui il giovane ha fatto finta di essere gay davanti alla mamma.

