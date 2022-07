Carmen Di Pietro Marialaura De Vitis di nuovo insieme dopo l’Isola dei famosi. Dopo aver condiviso gioie e dolori dell’Honduras hanno cominciato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Ma se oggi tra le due sembra essere nata una bella amicizia, va detto che agli inizi non era proprio così idilliaco il loro rapporto.

Il pubblico di Canale 5 ricorderà sicuramente il loro inizio travagliato per via dell’interesse di Marialaura De Vitis per il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni. La showgirl temeva che fosse attratta da lui solo per interesse e a un passo dalla finale ha voluto rivelare alla ex Pupa i suoi pensieri.





Carmen Di Pietro Marialaura De Vitis, “ops”: la reunion

“Ale ti ha portato fortuna, lascia stare che ti dicono che hai iniziato male con Ale, però Ale ti ha portato fortuna”, ha detto Carmen Di Pietro a Marialaura De Vitis. E lei: “Ale prima di andare via mi ha detto ‘Stai attenta a mamma, non la fare arrabbiare troppo con gli altri, tienila a bada che dopo si accende senza di me’ ed io non ti ho mollato”.

Poco a poco, insomma, Marialaura De Vitis è riuscita a conquistare il suo aspetto e nelle ultime ore si sono riviste a Roma, Come documentato su Instagram. Le due ex naufraghe e oggi amiche hanno mangiato un gelato insieme, tra risate e scherzi, per poi continuare con un po’ di shopping per negozi.

E proprio all’interno di un negozio di abbigliamento, Marialaura De Vitis ha inquadrato Carmen Di Pietro alle prese con una prova d’abito. A sua insaputa, però. E infatti non si è accorta subito di essere ripresa dalla ragazza e per qualche istante la si è vista nel camerino del negozio aggiustarsi dappertutto l’abito, tra le risate di Marialaura che non ha smesso un secondo di riprenderla. “Ops!”.

“Aiutami, troppo dolore”. Carmen Di Pietro esagera e chiama subito il figlio: costretto anche a questo