Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Come tutte le altre coppie hanno iniziato insieme l’avventura in Honduras e poi quando sono stati separati ognuno ha proseguito il suo viaggio. La showgirl si è anche contraddistinta per il suo carattere (eccessivamente) protettivo nei confronti del figlio. Lo chiamava e lo redarguiva in continuazione in alcuni casi suscitando le risate del pubblico.

Poi Alessandro Iannoni ha abbandonato il reality quando ha saputo che si sarebbe allungato fino al 27 giugno: lo ha fatto per motivi di studio e sui social ha anche documentato l’esito di un esame sostenuto all’università. Agli occhi del pubblico è balzata subito la sua simpatia e, infatti, appena è rientrato in Italia ha documentato sui social sia la sua vita privata che le rimpatriate con i naufraghi che man mano tornavano dall’Honduras.





Carmen Di Pietro Alessandro Iannoni la prende in braccio per fare le scale

In questi giorni anche Carmen Di Pietro sta documentando sui social il ritorno alla quotidianità dopo 99 giorni da naufraga in Honduras. Prima gli ha chiesto di portare un dondolo fino al sesto piano della loro abitazione. Si è fatto aiutare da un amico, ma quando Alessandro Iannoni ha detto: “Posso prendere la macchina per portarlo?”, lei ha immediatamente negato questa possibilità: “Fai presto che devo andare dal parrucchiere”.

Nelle ultime ore altro siparietto di famiglia sempre postato sui social. Nelle Stories su Instagram Carmen Di Pietro ha spiegato di aver fatto “troppa palestra, non riesco a fare le scale. Ho un male che non ti dico”. La showgirl è stata ripresa nell’androne di casa dalla figlia Carmelina, che poi ha pubblicato tutto sul profilo della mamma. Pertanto si vede la showgirl che chiede al figlio Alessandro Iannoni di essere portata in braccio su per la scalinata: “Non riesco a fare 6 rampe a piedi, forza: aiutami”. Così Alessandro, con l’aiuto di un amico, ha sollevato la mamma, gradino dopo gradino.

“Mi fanno male questi, come si chiamano? Bicipiti e tricipiti” ha spiegato a modo suo Carmen Di Pietro mentre era tutta dolorante e si toccava le gambe. L’ennesimo siparietto comico a cui Alessandro ha dovuto prestarsi, per il bene di mamma Carmen che ha rivelato in una intervista a SuperGuidaTv che sua figlia le ha chiesto di fare insieme l’Isola dei Famosi: “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”.

