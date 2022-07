Carmen Di Pietro, l’appello per la figlia. Un’esperienza avvicente sull’Isola dei Famosi che ha permesso all’ex naufraga di lasciarsi apprezzare anche per aspetti caratteriali rimasti fino a questo momento celati. Il rapporto con il figlio sotto gli occhi di tutti, alti e bassi con i compagni di gioco: per Carmen il bilancio è positivo. Poi un appello per alzare nuovamente l’asticella delle aspettative.

Carmen Di Pietro, l’appello per la figlia. L’ex naufraga ha dimostrato di essere una madre presente nella vita dei propri figli, e per alcuni anche troppo. Accanto al suo nome, anche il successo del figlio Alessandro Iannoni. Ma Carmelina Iannoni? Anche la figlia di Carmen avrebbe un desiderio da realizzare quando compirà 18 anni.





Carmen Di Pietro, l’appello per la figlia Carmelina

“Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”, ha rivelato Carmen Di Pietro intervistata da SuperGuidaTv. (Carmen Di Pietro, la figlia gliela fa sotto il naso: “Carmelina no ti prego”).

“Se mia figlia vuole entrare nel mondo dello spettacolo? Guarda io non ho questo tipo di problema perché i miei figli non sanno cantare e e nemmeno ballare. Ben vengano i reality. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro e mi fa piacere averla fatta. Io non sono una mamma perfetta, nonostante ciò, credo che mio figlio sia stato molto rispettoso con gli altri. Se dovessero propormi di fare un reality con Carmelina ci andrei, perché sono sicura che non è quello il lavoro che vorrebbero fare perché non sanno cantare, ballare nemmeno recitare”, aggiunge Carmen Di Pietro a proposito del futuro dei figli.

Carmen Di Pietro si candida per tornare a L’Isola dei Famosi con sua figlia Carmelina e svela un retroscena bizzarro https://t.co/Brp6ovX4qF — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 1, 2022

Poi l’appello di Carmen Di Pietro tira in ballo anche Maria De Filippi: “Se andrei a Uomini e Donne per trovare l’amore? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto. Luca Daffrè non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”.

Ida Platano, nuovo spasimante e nuovi sorrisi per la dama di UeD. Che sorprese in quell’hotel