Ida Platano, un nuovo spasimante nella vita della dama di UeD? Insomma, il capitolo Riccardo Guarnieri sembra essere più che chiuso. E come pare stia accadendo per l’ex cavaliere, anche per Ida sempre meglio riaprire le porte del cuore a nuove conoscenze. Una vacanza romana e un messaggio con un probabile destinatario misterioso, poi le parole dopo una gradita sorpresa. Ma procediamo con ordine.

Ida Platano, la sorpresa dello spasimante segreto. La vita è ricca di colpi di scena. Dopo l’ultima puntata di UeD ad oggi tutto sembra aver preso una piega diversa. Da un lato Riccardo Guarnieri e l’inidscrezione su una nuova fiamma lanciata da Deianira Marzano, dall’altra un corteggiatore misterioso nella vita della dama. La notizia corre veloce. (Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati: “So cosa stanno facendo”).





A lanciare l’indiscrezione erano stati due dei più autorevoli esperti di gossip: Amedeo Venza e Deianira Marzano. “Riccardo a Polignano con una ragazza”, si leggeva nel messaggio che l’influencer Marzano. “Poi lo voglio vedere quando torna a piangere in trasmissione e dice di non trovare mai nessuno”, ha tuonato Deianira. Poi lo scatto di Ida Platano sotto il Colosseo e una scritta che fa cadere il velo del mistero: ‘I love you baby’. Ed è subito caccia al destinatario.

La vacanza romana sembra aver portato fortuna e infatti Ida Platano appare sui social sempre più sorridente e solare. Merito della sorpresa che qualcuno pare abbia lasciato sulla porta della sua camera d’albergo. Una busta con su scritto “per te” accompagnata da un cuore. Poi Ida ha mostrato tutto sulle stories di Instagram con tanto di “grazie” e una faccina felice con i cuori come commento.

“Ho fatto un po’ tardi, ho passato una bella serata, proprio una bella serata”, le parole di Ida Platano nel bel mezzo di un momento di relax sotto i raggi del sole a mare. Insomma, il periodo sembra essere più che felice per la dama. Ma ancora non si sa se il merito possa essere o meno di un nuovo amore entrato nella sua vita.

