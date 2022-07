“I love you baby”. UeD, Ida Platano di nuovo felice: fuga romana e Riccardo Guarnieri archiviato

Ida Platano ha un nuovo fidanzato? Negli ultimi giorni la dama di Uomini e Donne è stata pizzicata a Roma e secondo molti gatta ci cova. Dalla fine del programma non sono mancati i colpi di scena e le illazioni tra lei e Riccardo. Accuse a volte pesanti come quelle che le ha riservato un ex protagonista del dating, Simone Virdis che ha sparato a zero su lei e non solo. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta”, ha attaccato.



“Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le prime donne come Beautiful. Non sono lì per cercare l’amore, vogliono solo stare in televisione”.







“Ida e Riccardo non torneranno mai insieme, recitano come in una soap opera e andranno avanti, finché il programma accetterà questo. Altrimenti li avrebbero cacciati prima”. A proposti di Riccardo sembra sempre più preso da una donna molto più giovane di lui. A lanciare l’indiscrezione erano stati due dei più autorevoli esperti di gossip: Amedeo Venza e Deianira Marzano.



Che più volte hanno riportato le segnalazioni dei curiosi sugli incontri che il cavaliere ha avuto sempre con la stessa giovane, una mora che si chiamerebbe Serena. “Riccardo a Polignano con una ragazza”, si leggeva nel messaggio che l’influencer Marzano. “Poi lo voglio vedere quando torna a piangere in trasmissione e dice di non trovare mai nessuno”, ha tuonato Deianira sempre sui social network. Ida Platano sembra non pensarci.



Nelle ultime ore è tornata a Roma ma anche questa volta sta mantenendo il riserbo su cosa è andata a fare e con chi. Scrive dailytv.it come abbia condiviso qualche scatto della città eterna e di lei in hotel o in piscina intenta a prendere un po’ di sole e a godersi un po’ di relax. Tra tutti questi un in particolare ha acceso la fantasia dei fan: uno scatto del Colosseo con sotto la scritta ‘I love you baby’. Chi sarà il destinatario?

