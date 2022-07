Un rientro complesso per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Il loro è stato un ritorno alla normalità non proprio semplicissimo che, nel momento in cui hanno provato a tornare in Italia, hanno vissuto una serie di disavventure. Protagonisti Carmen di Pietro e Nicolas Vaporidis, oltre ad Alessandro Iannoni. Una vera e prorpia disavventura di ritorno per i naufraghi dell’Isola dei Famosi al loro rientro in Italia: Carmen Di Pietro, nelle sue Instagram Stories, ha raccontato di essere rimasta bloccata nell’aereo per circa un’ora: una serie di ritardi l’hanno vista costretta a restare nel veivolo in attesa di una pista libera.

Ma non è finita perché qualcosa è successo dopo lo scalo a Parigi. Di rientro dalla Francia a Roma, un altro volo ha fatto oltre un’ora di ritardo. Un rientro complesso per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: un periodo sfortunato questo per prendere gli aerei, non c’è che dire. Durante il rietino poi, Nicolas Vaporidis ha taggato Alessandro Iannoni in una Stories scherzando sulla situazione: “Ho incontrato un altro disperato che prende l’aereo per Roma… un ragazzino. Carmen c’ha quattro panini e tre buste di Victoria’s Secret… coi panini dentro!”.





Insomma, un rientro complesso per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. C’è d a dire tuttavia, che dopo diversi mesi senza comfort, anche il sedile di un aereo è comodo per i concorrenti. Non solo, come è chiaro, i naufraghi sono anche tornati in possesso dei loro smartphone e il rientro alla realtà include anche il poter tornare a postare contenuti sui social.

Vaporidis subito ci tiene a ringraziare i telespettatori del reality: “Grazie a tutti voi, poterò tutto questo per sempre, con me. Ne siamo usciti vincenti”, scrive in una storia con sfondo il mare cristallino dei Caraibi. In tanti poi hanno atteso il momento più bello: quello in cui hanno potuto mangiare.

Nicolas e Carmen Di Pietro celebrano il momento con una cenetta a base di specialità honduregne alzando un calice di bianco. “Manca solo Edoardo Tavassi”, commenta il vincitore. Dopo un sonno ristoratore, finalmente su un vero letto, i naufraghi sono pronti a fare ritorno in Italia. All’aeroporto di San Pedro si concedono dolci squisitezze come ciambelle e croissant.

