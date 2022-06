Edoardo Tavassi, la verità sull’addio all’Isola dei Famosi viene fuori. È lo stesso ex naufrago a raccontare cosa è successo nel corso di una lunga intervista rilasciata a Fanpage. “Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa. Sono uscito dall’acqua e il ginocchio ha ceduto, poi appena ho tentato di stendere la gamba ho iniziato a urlare tanto era forte il dolore. Le immagini di quando piango e mi portano in braccio erano talmente forti che non le hanno trasmesse”.



“Ho subito pensato che il mio percorso era finito perché non avevo mai sentito un dolore tanto forte in tutta la mia vita. Al pronto soccorso, durante i controllo, mi hanno dato della morfina perché continuavo a piangere. Poi mi hanno fatto una risonanza ma, a differenza di quanto accade in Italia, in Honduras bisogna aspettare diversi giorni per avere il risultato. Dalla produzione erano tutti in ansia perché volevano che tornassi, come me aspettavano il referto”.





Edoardo Tavassi, la verità sull’ addio Isola dei Famosi: “Ha deciso la produzione”



Quindi ha continuato: “Mi hanno messo questo tutore che mi immobilizzava completamente la gamba e che toglievo solo per fare la doccia – ha aggiunto Tavassi – I primi due giorni il ginocchio continuava a farmi male, ma era sopportabile, per cui, sollevato, ho chiesto informazioni ma mi hanno spiegato che era a causa degli antidolorifici”. (Leggi anche “Mi hai deluso”. Isola dei Famosi, Mercedesz Henger critiche a Edoardo Tavassi)



“Di nascosto, quindi, ho deciso di non prenderli e mi sono reso conto che il dolore è completamente passato. Al terzo giorno camminavo normalmente ma il risultato della risonanza, che era appena arrivato, diceva che avevo praticamente di tutto: lesione dei legamenti, il crociato e una serie di altre cose. Sono rimasto sconvolto”. A proposito della decisione presa, ovvero quella di farlo tornare in Italia, l’ex naufrago ha dichiarato.



“Non mi faceva più male il ginocchio ma il referto diceva altro per cui la produzione, pur desiderando farmi restare, non poteva assumersi la responsabilità del mio rientro e di un eventuale altro incidente. Avevano le mani legate […] Avevo proposto di restare e di assumermi io stesso la responsabilità di ogni eventuale incidente ma non è stato possibile. Erano i primi a volere che io restassi ma c’era un referto e di fronte a quello si sono dovuti bloccare”.

