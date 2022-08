Guendalina Tavassi, dopo 2 anni si chiude la storia con Claudio Tomassini. Claudio, cestita che attualmente milita in serie B, è l’uomo che sembrava poter prendere il posto di Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne con il quale è stato sposata ed ha avuto la figlia Chloe. Chloe che resta legame fortissimo tra la coppia. Nonostante il divorzio tra i due continua a esserci amore e rispetto: “L’amore, secondo me, ha diverse forme: io ho incontrato Daniele poco dopo l’esperienza al Grande Fratello e dopo pochissimo tempo ho capito che poteva essere il padre di mia figlia”.



“Aldilà di come è andata a finire – aveva detto la Canessa in un’intervista – io non ho rimpianti, sono contenta di quello che ho fatto, perché comunque è rimasta una grande stima e gli voglio molto bene, anche perché è il padre della mia bambina”. Oggi la figlia di Guendalina Canessa ha 12 anni ed è un perfetto mix di bellezza tra mamma e papà.





Guendalina Tavassi, dopo 2 anni chiude con Claudio Tomassini



E sembrava trovare un nuovo punto di riferimento in Claudio Tomassini. Guendalina Canessa ha ammesso che non è stato facile prendere una decisione così importante ma che è stata necessaria. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale Vero la Canessa non aveva esitato a definire Claudio Tommasini un uomo molto vero, nonostante la giovane età. . (Leggi anche “Un viso stupendo”. Guendalina Canessa mostra la figlia ed è ‘delirio’: ecco oggi la bellissima Chloe)



“Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico perché lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?”.



Se sul lato sentimentale Guendalina Canessa sembra essere in un momento difficile, su quello professionale sembra arenarsi la trattativa (se mai ci sia stata) che poteva portarla al GF Vip 7. Trattatica di cui era sicuro Mondo 24 che scriveva: “Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione”. Parole mai confermate.

