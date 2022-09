Guendalina Canessa, la figlia Chloe è bellissima. Frutto dell’amore tra Guendalina e Daniele Interrante, Chloe ha compiuto 12 anni e ha cominciato la seconda media. Orgoglio di mamma e papà, Chloe è una bellissima ragazza e Guendalina non poteva che dedicarle un post nel suo primo giorno di scuola.

Un video condiviso sul profilo Instagram mostra a tutti l'orgoglio di mamma.





Guendalina Canessa, la figlia Chloe nel primo giorno di scuola: “Bellissima!”

O meglio, cascata di cuori e complimenti per la figlia di Guendalina Canessa, ritratta nel suo primo giorno in seconda media. “First Day. Seconda media. Agitazione ne abbiamo?”, ha scritto Guendalina Canessa a corredo del video social. (Guendalina Canessa, chi è il nuovo fidanzato).

Una priorità sempre e davanti a tutto e a tutti per Guendalina: amore e cura verso Chloe: “Purtroppo non sono una donna del tutto libera: ho una priorità che è mia figlia, se succede qualcosa (una malattia, un virus) c’è la mamma e quando succedono queste cose il lavoro passa in secondo lavoro”, ha ammesso.

“La lascio sola poche volte e quando lo faccio poi torno subito da lei. Essendo mamma ho una grande responsabilità e questa è al primo posto, dopo viene tutto il resto. Mi piacerebbe fare teatro, radio, ma mi rimane sempre poco tempo per la vita frenetica che conduco. Sono cose che avrei dovuto fare a 21-22 anni. Sono sogni dunque che rimangono in un angolino”.

