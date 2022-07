“Ora lo sanno tutti”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il gesto in pubblico dopo le voci di crisi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme da quando hanno partecipato al GF Vip e tutto ha sempre fatto presagire che ci fosse un feeling infinito tra i due e un amore impossibile da svanire. Ma all’improvviso le voci di crisi sulla coppia si sono diffuse più di una volta, lasciando i fan perplessi e stupiti. Da parte loro non ci sono stati molti commenti, ma ora hanno deciso di compiere un gesto che ha chiarito definitivamente quale sia l’attuale rapporto tra i due giovani.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno approfittato di un importante evento per rivolgersi direttamente ai loro fan e il comportamento avuto ha chiarito ogni tipo di dubbio, in relazione ai rumor sulla crisi. A proposito della figlia di Fariba Tehrani, al momento non ci sono conferme, ma il nome di Giulia Salemi è circolato come possibile terza opinionista del GF Vip 7. Aspettiamo certamente notizie ufficiali in merito, ma se così fosse per lei sarebbe un vero salto di qualità. Ma torniamo adesso all’argomento attuale.





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la verità sulla crisi: il gesto della coppia

Sia Giulia Salemi che Pierpaolo Pretelli si sono recati nella giornata del 25 luglio al Giffoni Film Festival e qui hanno dato vita ad un momento indimenticabile per i fan presenti all’evento. Nessuno ovviamente poteva aspettarsi un gesto così eclatante dei due, che hanno voluto mettere un punto sulle indiscrezioni riguardanti la loro crisi. Davvero interessanti anche le parole proferite dalla ragazza, a testimonianza del fatto che si è trattato di un comportamento inaspettato.

A sorpresa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono baciati in pubblico in maniera davvero passionale e c’è stata l’ovazione delle persone, presenti al Giffoni Film Festival. La foto è stata pubblicata in rete e ha conquistato tutti. Questa la reazione dell’ex gieffina: “Non ero più abituata ai baci in pubblico. Comunque vada anche se sarà finita, sarai sempre la colonna sonora della mia vita”. Quindi, la crisi non c’è assolutamente e l’amore della coppia è decisamente più forte che mai.

Nelle ore precedenti Pierpaolo Pretelli era finito nella bufera per una sua frase. Il 31enne di Maratea il ‘problema’ sarebbe l’alto numero di fan over 60 che lo seguono ovunque. “Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile…”. Naturalmente a scatenare le polemiche è stata quell’espressione “over sessanta assatanate” che non è andata giù a qualche utente: “Pagliaccio”, “L’ennesima battuta uscita male”.

