“Le donne 70enni con me…”. Pierpaolo Pretelli rivela un particolare ed è bufera: “Ma che roba è”

Pierpaolo Pretelli, polemica per una battuta. L’ex gieffino che proprio nel reality ha conosciuto la sua attuale compagna Giulia Salemi è stato bersagliato nelle ultime ore da furiose critiche per quello che ha detto durante un’esibizione. Poco tempo fa l’ex velino aveva fatto preoccupare i fan per i suoi problemi di salute: “Come sto? Direi benone. Cervicalgia che non mi lascia stare. Accumulo tanto stress e tensione. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert dal corpo”.

Successivamente Chi aveva parlato di una serata durante la quale Pierpaolo Pretelli era stato “tutta la notte a chiacchierare” con una “mora misteriosa”. Si sarebbe trattato di un’ex con la quale il modello ha mantenuto ottimi rapporti. In ogni caso oggi i problemi di salute sembrano superati, ma Pierpaolo si è attirato diversi attacchi per alcune sue frasi relative al pubblico che lo segue durante gli eventi.





Pierpaolo Pretelli e il problema degli… over 60

Recentemente Pierpaolo Pretelli ha partecipato un evento a Maratea e durante una gag ha detto: “Molte persone ci seguono ovunque però non capisco perché è gente grande, io ho fan dai sessanta in su, non so forse è la Rai che…”. L’ex gieffino ha quindi proseguito a spiegare: “Dovete sapere che io suono, vado in discoteca nel wekeend, in realtà ci sono i giovani, il problema è che quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate, e sono in diretta”.

Insomma, per il 31enne di Maratea il ‘problema’ sarebbe l’alto numero di fan over 60 che lo seguono ovunque. “Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile…”. Naturalmente a scatenare le polemiche è stata quell’espressione “over sessanta assatanate” che non è andata giù a qualche utente: “Pagliaccio”, “L’ennesima battuta uscita male” e “Un altro fenomeno uscito da un reality che si pretende😂”.

Dunque la battuta di Pierpaolo Pretelli non ha fatto ridere tutti, anzi. Va detto, però, che diverse persone lo hanno difeso: “Ma possibile ora non si possa più fare una battuta? ma che palle io sono una 65enne e di certo non mi offendo x una frase del genere. Ci rido su e via.. forse e dico forse l’invidia per chi sta riuscendo a fare un po’ di carriera è tale che da 😑”. Qualcun altro dice: “Ma possibile che non si riesce a comprendere l’ironia in uno spettacolo leggero e ironico? Ma dai sono basita”. E voi che ne pensate?

