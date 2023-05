Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: la bomba di Dagospia è deflagrata nelle ore scorse; da parte loro ancora nessun commento (resta quindi il beneficio del dubbio) ma la notizia potrebbe essere tutt’altro che campata per aria. Nei mesi scorsi, per chi non ricordasse, c’erano stati segnali di crisi. L’opinionista del Grande Fratello Vip e il fidanzato non avevano fatto mistero. “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni”, aveva detto Giulia ad Alfonso Signorini.

“Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore. Siamo da due anni sotto ai riflettori e prima che si rovini quello che c’è stato di bello e che persone possano speculare con articoletti acchiappa clic, parlando e facendo illazioni assolutamente non vere se non io e lui. E come dicevo prima non c’entrano persone esterne, tradimenti o cose che possano essere da gossip preferiamo preservarlo e bruciare la notizia una volta per tutte”.





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: la bomba di Dago

Alla fine la situazione si era risolta grazie all’intervento di Alfonso Signorini sotto gli occhi del quale, nella casa del GF Vip, l’amore tra i due era sbocciato due anni fa. Signorini che poi aveva detto: “Non stare insieme sarebbe come dare un calcio al destino, siete belli, state insieme”. Tutto sembrava risolto perché d quel momento (era febbraio) ogni cosa sembrava essere tornata al suo posto.

Almeno fino a poche ora fa quando Dagospia ha condiviso un retroscena riguardante il presunto addio per questa coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Si legge sul sito di Roberto D’Agostino: “Al Borgo delle Perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzata social Giulia Salemi si siano lasciati”. Il motivo non è chiaro. Ma, ad onore del vero, neppure la rottura.

Dagospia infatti lascia comunque spazio ai dubbi: “È solo una strategia mediatica?”. Ora si attende un messaggio ufficiale, di smentita o di conferma, da parte dei due diretti interessati. Intanto sui social sono iniziata a fioccare i commenti e tutti i fan premono per sapere la verità, quella che sia.