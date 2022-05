“Finalmente ci sposiamo”. Il vip italiano verso l’altare: fidanzato da 13 anni, svela data e location

La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora c’è l’ufficialità data dallo stesso vip italiano. Svelati tutti i dettagli sul suo matrimonio, che si avvicina sempre più. La sua amata Chiara ha conquistato il cuore da molti anni, non a caso sono fidanzati dal 2009, quindi da ben 13 anni. Ora, il grande passo sta per concretizzarsi per la gioia di tantissimi fan, che non vedono l’ora di vederli salire all’altare. Stiamo parlando del campione olimpico di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi, specializzato nel salto in alto.

Tra l’altro, Gianmarco Tamberi aveva fatto la sua proposta di matrimonio proprio prima di partire per le Olimpiadi: “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo…TI AMO AMORE Mio”. Adesso la cerimonia si sta avvicinando a grandi passi e lo sportivo ha voluto rivelare data e location.





Gianmarco Tamberi, matrimonio a settembre con Chiara Bontempi

Dunque, l’atleta Gianmarco Tamberi ha parlato del suo matrimonio nel corso di una conferenza stampa svoltasi ad Ancona. Lui ha dunque comunicato agli organi di informazione e anche a tutti i suoi fan la data ufficiale delle nozze, nonché la location scelta per l’occasione speciale. Ha deciso di non tenere riservato proprio nulla, infatti si è anche sbottonato su dove potrebbe andare in luna di miele con Chiara Bontempi. Andiamo a conoscere insieme tutti i particolari di quanto ha rivelato ai giornalisti.

Queste le dichiarazioni di Gianmarco Tamberi: “Ci sposeremo a Villa Imperiale, a Pesaro. Chiara si è subito innamorata di questo posto e il primo settembre saremo lì. La cerimonia si terrà la sera. Per quanto riguarda il viaggio di nozze, dovremmo partire dopo Zurigo. Il sogno di Chiara è la Polinesia francese, ci stiamo organizzando. Lei è davvero un angelo, mi aiuta in tutto e si sta prendendo cura di ogni particolare del matrimonio. Io invece, tra una miriade di cose da fare, mi sto concentrando di più sui lavori nella nostra nuova casa”.

Gianmarco Tamberi, classe 1992, è stato, oltre che un oro olimpico, campione mondiale indoor a Portland 2016 e campione europeo ad Amsterdam 2016. Inoltre, ha anche il record nazionale outdoor e indoor. Lo chiamano Gimbo ed è il figlio di Marco Tamberi, attuale suo allenatore ed ex saltatore in alto. Adesso la vita sportiva sarà messa un po’ da parte per dedicarsi al matrimonio con Chiara Bontempi.

