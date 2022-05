La proposta di matrimonio è arrivata qualche mese fa e adesso c’è anche la conferma. Pablo Daniel Osvaldo sposa Gianinna Maradona, la figlia del Pibe de Oro. L’ex calciatore e la ragazza convivono a Buenos Aires ed è proprio nella città argentina che nei giorni scorsi Osvaldo gli ha chiesto la mano, durante una romantica cena. C’è grande attesa per il matrimonio tra Pablo Osvaldo e Gianinna Maradona: i due poi hanno auto una vita sentimentale assai tormentata e i fan della bella coppia sono ben contenti di celebrare questa felice unione.

Gianinna Maradona è stata sposata per 4 anni con il calciatore argentino Sergio Aguero, bomber che qualche mese fa ha dovuto dare l’addio al calcio per motivi di salute. È mamma di un bambino, Benjamin. Più complicata la vita sentimentale di Pablo Daniel Osvaldo: negli anni ha avuto relazioni con Nina Oertilinger, con l’italiana Elena Braccini (all’epoca del fidanzamento era hostess allo stadio di Firenze) e pure con Veera Kinnunen, ballerina star di Ballando con le stelle. L’ex giocatore già padre di 4 figli, Gianluca, Victoria, Maria Helena e Morrison





Daniel Osvaldo matrimonio con Gianinna Maradona, c’è la data

Ora arriva qualche dettaglio in più sulle nozze, soprattutto per quanto riguarda il giorno del matrimonio. Secondo quanto scrive Gaucho News, la relazione tra Pablo Daniel Osvaldo e Gianinna Maradona ha superato qualche incomprensione, come è facile notare dalle foto che postano insieme, e l’ex italiana di Osvaldo, Elena Braccini, è nuovamente tornata a parlare di lui. Lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui ha confermato il matrimonio con Gianinna Maradona. Dopo l’addio tra i due, però, una battaglia legale che tuttora continua tra i due.

Via Instagram, all’esterno del tribunale di Firenze, Elena Braccini ha scritto un lungo post, non privo di accuse rivolte a Daniel Osvaldo. “E anche ieri ho passato ben 6 ore in tribunale per la causa penale. Sono più di dieci anni che va avanti questa storia, che lotto con le unghie e con i denti per far sì che un padre si prenda le sue responsabilità, almeno economiche, visto che di quelle affettive ce ne possiamo ormai dimenticare”. E ancora: “Ma che gliene importa a lui, tanto vive dall’altra parte del mondo e non c’è verso di notificargli niente”.

“Ma c’è un passaggio del post che, in Argentina come in Italia, ha attirato l’attenzione della stampa rosa – scrive Gaucho News -, quello con cui Elena Braccini, in un certo senso, dà la notizia del matrimonio di Daniel Osvaldo e Gianinna Maradona: “Si avvicinano le nozze con la figlia di uno dei giocatori di calcio più forte di tutti i tempi, recentemente scomparso. Secondo voi ha tempo di pensare o di chiamare, o di scrivere alle sue figlie?”. Per quanto riguarda la data delle nozze – dice Gaucho News – in Argentina c’è chi parla addirittura di 10 o 11 maggio.

