La coppia vip sta facendo sognare tutti. Infatti, è circolata con grande insistenza in queste ore la notizia che molto presto convoleranno a nozze. La loro storia d’amore sarebbe nata sei anni fa, anche se nessuno ne era subito stato a conoscenza. Poi alcuni mesi fa, esattamente a febbraio, è stata lei a uscire definitivamente allo scoperto e ad annunciare di essere legata sentimentalmente al personaggio famoso. E ora addirittura l’amore è cresciuto così tanto al punto da decidere di fare questo grande passo.

Non sono stati i diretti interessati comunque a parlare di matrimonio, bensì un sito che ha appreso da fonti molto attendibili questa notizia straordinaria. Sono anche trapelati i dettagli riguardanti la proposta di nozze: “Lui le ha chiesto la mano in un ristorante di Buenos Aires, in Argentina, durante una cena romantica. La risposta della ragazza è stata affermativa e lei avrebbe anche richiesto un budget per l’organizzazione della festa subito dopo il rito civile”. Dunque, sarebbe già pronta la macchina organizzativa.

Lui è un ex calciatore, che ha disputato stagioni sportive di alto livello anche in Italia con le maglie di Roma e Juventus per citarne alcune. Lei è la figlia di un super campione sempre di calcio, che purtroppo non c’è più essendo deceduto poco più di un anno fa. Secondo quanto ha riportato ‘Clarin’ sul suo sito, non sarebbe stata scelta o perlomeno non sarebbe ancora stata appresa la data ufficiale del matrimonio. E chissà se non saranno proprio i due protagonisti della vicenda a renderla nota a breve.





Stiamo parlando dell’ex atleta Daniel Osvaldo e della figlia di Diego Armando Maradona, Giannina Maradona. Daniel Osvaldo ha successivamente accantonato il mondo del pallone per concentrarsi su quello musicale, infatti è diventato un artista. Proprio alcuni giorni fa ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale si è immortalato insieme a Giannina. Le ha scritto: “Ti amo Dinorah della mia vita”. Un indizio forse virtuale per far capire a tutti che sono pronti a diventare marito e moglie.

Daniel Osvaldo è stato sposato con Ana e ha avuto un figlio che si chiama Gianluca. Poi è stato anche legato ad un’italiana, Elena, con la quale ha concepito le figlie Victoria e Maria Helena. Due anni fa ha preso parte a ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci in coppia con la ballerina Veera Kinnunen. In quell’edizione i due sono stati in grado di giungere terzi.