C’è preoccupazione intorno a Federica Pellegrini e alle sue condizioni di salute. L’ex campionessa italiana di nuoto ha deciso di postare una foto su Instagram e si è mostrata con un volto tutt’altro che rassicurante. Il giallo si è subito infittito, visto che lei non ha fornito molte informazioni in merito ma ha voluto semplicemente scrivere due parole che lasciano aperte tutte le possibilità. Subito i follower hanno inviato dei messaggi per manifestarle vicinanza e chiederle dettagli sul suo stato fisico.

Eppure Federica Pellegrini, prima che mettesse tutti in ansia per le sue condizioni di salute, si era mostrata in questi giorni molto felice mentre sciava a Livigno con Matteo Giunta, diventato da poco suo marito. Aveva infatti pubblicato delle immagini in tenuta da sci e aveva anche scritto come didascalia: “Last 2 days, mi stimo e mi incoraggio. Per consigli scrivetemi”. Oppure aveva fatto vedere dei paesaggi montani bellissimi, commentando: “All’ombra della luna”. Ma ora i timori hanno preso il sopravvento.

Federica Pellegrini, preoccupazione per le sue condizioni di salute

Dal divertimento si è subito passati alla preoccupazione. Come detto ad inizio articolo, Federica Pellegrini non ha dato molte spiegazioni sulle sue condizioni di salute ma ha semplicemente scritto: “Che botta“. E subito sono apparse varie ipotesi su quanto successo alla donna. Il sito Leggo ha fornito la sua spiegazione, che allo stato attuale apparirebbe la più plausibile. Ma certamente nelle prossime ore sarà lei stessa a chiarire ogni dubbio e a riferire quale sia la sua attuale situazione fisica.

C’è stato un indizio che ha fatto comprendere cosa sia accaduto. Escluso subito un incidente sugli sci, Leggo ha notato che Federica Pellegrini ha inserito un’emoticon con il termometro, quindi avrebbe beccato la febbre. Presumibilmente si tratta di una semplice influenza, anche se per maggiori informazioni occorrerà attendere. Una cosa è sicura: non è nulla di particolarmente grave, infatti successivamente ha anche postato un video, che l’ha vista protagonista in compagnia del coniuge Matteo Giunta.

Giorni fa la Pellegrini si è arrabbiata invece per un’intromissione nella sua vita privata: “Quando voglio dei figli? Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé. No, assolutamente no, quindi se arriveranno arriveranno ciccia. Ma la mia vita andrà avanti comunque”.