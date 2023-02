Federica Pellegrini si è arrabbiata non poco nelle scorse ore dopo una domanda sulla sua vita privata. Dopo essersi unita in matrimonio con Matteo Giunta, si sta godendo alla grande ogni momento con lui e pensava di poter essere sempre felice, senza che nessuno potesse rovinarle qualche giornata. Invece c’è chi le ha fatto perdere un po’ la ragione e, senza peli sulla lingua, ha risposto a tono a chi le aveva chiesto qualcosa che ormai sta diventando qualcosa di un po’ troppo insistente e spiacevole.

Qualche giorno fa Federica Pellegrini, prima dunque che si innervosisse per questo aspetto legato alla sua vita privata, era stata criticata aspramente insieme al marito mentre si trovavano insieme all’interno di un ascensore. Lei ha alzato la sua gamba e messo lo stivale sulla parete dello stesso, mentre lui ha fatto finta di leccarlo, creando un’immagine scherzosa in salsa fetish. Ma molti hanno contestato questo comportamento: “Incivili”, “Ridicoli”, “Che brutto esempio”, “Una foto demenziale”.

Federica Pellegrini nervosa per la domanda sulla vita privata

Federica Pellegrini ha deciso di rispondere alle domande anche sulla sua vita privata dei fan, ma il suo atteggiamento è diventato subito diverso quando le è stato posto un quesito diventato troppo ricorrente. Una volta per tutte ha voluto dare la risposta definitiva, nella speranza che nessun altro possa insistere su questa questione. Staremo a vedere se i follower rispetteranno la sua scelta oppure se qualche hater continuerà nel suo operato e la attaccherà anche nei prossimi giorni.

Un follower le ha domandato: “Quando vorrai figli?“, “Quando diventi mamma?”. E Federica Pellegrini ha perso la pazienza: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no, quindi se arriveranno arriveranno ciccia. Ma la mia vita andrà avanti comunque“.

Per Federica Pellegrini c’è stata un po’ troppa invadenza dunque nella sua vita riservata. Questa ansia di avere figli non ce l’ha affatto, ma i suoi fan sembra che vogliano mettergliela addosso. Quindi, lei non ha chiuso le porte all’eventualità di diventare mamma ma ha bisogno di rispettare i suoi tempi.