A C’è posta per te del 4 febbraio 2023, ospite della serata Federica Pellegrini. Insieme a lei c’era anche il marito: Matteo Giunta. L’ex nuotatrice olimpica è stata voluta da Ida, che ha voluto fare una sorpresa a sua madre, suo padre e sua sorella che l’hanno aiutata tantissimo quando lei si è ammalata di tumore al seno. Alla fine Federica Pellegrini è scoppiata a piangere per l’amore che questa famiglia si è dimostrata: una storia davvero toccante e commovente. Il piccolo problema, per lei, avviene però dopo la messa in onda della trasmissione.

Qualche fan infatti, ha iniziato a commentare non in modo positivo, l’ospitata della sportiva. Uno ad esempio ha scritto: “Mi sembra sempre tutto finto”, facendo intendere che alla trasmissione di Maria De Filippi sarebbe tutto costruito o artefatto. Non solo: qualcuno si è lamentato che le storie sarebbero palesemente inventate ed è questo punto che Federica Pellegrini decide di metterci la fatta e rispondere a tono.

Federica Pellegrini a C’è posta per te: polemica dopo la puntata

“Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”, scrive serafica l’ex medaglia d’oro. Poco dopo ci pensa un’altra utente a supportare la convinzione della Pellegrini, dicendo: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”.

Qualcun altro, sui social, ha scritto: “Che tristezza, da campionessa a comparsa in programmi culturali”. A quel punto la Pellegrini ha scritto con ironia: “E le altre due volte che sono stata ospite e nuotavo? Cosa cambia?”. In effetti per la Pellegrini questa è la terza volta che viene invitata da Maria De Filippi nella trasmissione. Com’è arcinoto, la Pellegrini ha già un grande passato nel mondo della tv, anch’essendo giovanissima.

Oramai sembra chiaro che la giovane sarà presente alla nuova edizione di Pechino Express, sempre in coppia col marito ed ex allenatore Matteo Giunta. I due stanno insieme dal 2018 e il 27 agosto 2022 hanno coronato il loro amore convolando a nozze a Venezia. Insomma, le cose per lei non potrebbero andare meglio.

