“È successo dopo la puntata”. C’è posta per te, Valentina e Corrado: la notizia arriva soltanto adesso (VIDEO)

Cosa spinge una persona, rea di aver tradito il partner in maniera ‘virtuale’, a presentarsi in tv a C’è Posta per te e farsi deridere da tutti? In molti a questa domanda risponderanno: “Per via dell’amore”, ma ne siamo certi? Insomma, era abbastanza semplice pronosticare che questa vicenda avrebbe fatto discutere l’opinione pubblica su diversi cavilli della vicenda: è da considerarsi effettivamente un tradimento? Oppure: Perché l’uomo ha continuato ad andarci a letto? E tante altre.

Tuttavia a parte il merito, tutti ricorderanno, per sempre probabilmente, la donna che ha tradito il marito su qualche chat e non è stata perdonata. Perché questo è il succo. E probabilmente anche a Noto, in Sicilia, la cosa resterà cucita addosso all’intera famiglia. Una cosa di certo superabile, ma la domanda di oggi è: era davvero necessaria la tv (e Maria De Filippi) per una vicenda come questa, considerando oltretutto la deriva conservatrice del nostro paese?

C’è Posta per te, Valentina e Corrado: cosa è successo dopo

Per farla breve, Valentina e Corrado stavano insieme, ad un tratto della loro relazione, la donna inizia a sentirsi con un uomo su internet e l’uomo alla fine li scopre e la lascia. A quel punto Corrado chiede la separazione, ma non smette di andare a letto con sua moglie, anzi la sue ex, di fatto, appartandosi con la macchina in campagna per non farsi vedere. ma nonostante tutto adesso si apparta con Valentina e i due si ‘amano’ di nascosto, anche in campagna.

“Il marito ha scoperto che lei da un anno scriveva dei messaggi a un altro uomo, ma non c’è mai stato nulla di fisico dal vivo”, dice Maria. Alla fine della vicenda Corrado non ha voluto aprire la busta di C’è Posta Per Te: “Non ho più fiducia e non riesco a perdonarla. Questa è una cosa troppo brutta, mi ha pugnalato alle spalle. Ci siamo amati fisicamente di recente? Ok è successo lo ammetto”.

E ancora l’uomo: “Se ho questi avvicinamenti per uno sfogo fisico? Potrebbe anche essere“. E dopo la puntata? Secondo diverse fonti social direttamente da Noto, Valentina e Corrado non hanno più rapporti confermando quanto entrambi avevano deciso in trasmissione. Anche sui canali social ufficiali di C’è Posta per Te non sono stati pubblicati aggiornamenti a riguardo.

