Fa discutere la nuova puntata di C’è Posta per te. In particolar modo la vicenda di Carmen. La ragazza ha chiesto a Maria di aiutarla a fare pace col padre, che non vuole più vederla per un motivo assurdo. L’uomo, Giuseppe, si è risposato con Luana ed ha avuto altre due figlie, Martina e Giada. Il padre, alla sua terza figlia, ha tenuto nascosto per anni l’esistenza di Carmen, ma perché? Alla base di tutto ci sarebbe un fatto: l’assenza della ragazza al matrimonio del padre con la nuova moglie. All’epoca tuttavia, Carmen, aveva soltanto 12 anni.

Più tardi la ragazza ha invitato alle sue nozze il padre che ha partecipato all’evento. Luana invece, oltre a non presentarsi, ha litigato per tutto il giorno al telefono con il marito he invece si era presentato. “Non sei mai riuscito a rendermi felice su questo punto. Sono nata da un matrimonio finito, ma sono figlia anche io. Vorrei passare con te un Natale, un compleanno… tutto. Ed è arrivato il momento in cui mi dimostri che mi vuoi bene quanto ne vuoi a Martina e Giada”.

Maria perde la pazienza con Giuseppe e Luana: “Un macello!”

Poi la ragazza si è rivolta a Luana: “Tu non m’hai mai permesso di parlare con mio padre… Vorrei godermi anche io mio padre e le mie sorelle come è giusto che sia”. Maria a questo punto ha deciso di prendere in mano la situazione: “Luana e tu vi siete sentiti offesi da Carmen perché non è venuta al vostro matrimonio, ma vi potete sentire offesi da una ragazzina di dodici anni?”.

E ancora Maria: “Perché non hai detto dell’esistenza di Carmen alla tua terza figlia Giada? Ok, l’ha saputo, ma poco fa, non è un po’ tardi?”. L’uomo allora ha ammesso: “Forse ho sbagliato qualche passaggio”. “Qualche?”, risponde la De Filippi. E Maria insiste con Giuseppe: “Perché non ne hai parlato con tua moglie Luana di questo rapporto che hai con Carmen?”.

Poi la De Filippi: “Hai avuto paura? Perché ti barcameni tra tua moglie e tua figlia?”. L’uomo allora ha detto la colpa a qualcun altro se la figlia si è chiusa quando aveva 12 anni: “Un pugno più duro non l’ha avuto… Gliel’ho sempre detto”, ha poi detto Luana. “Sto macello…”, ha poi detto Maria e Giuseppe: “L’ho creato io…”. “Eh!”. Alla fine busta aperta. Ha vinto Maria di nuovo.

