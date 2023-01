“È morto a 24 anni”. Televisione in lutto, l’addio improvviso devasta tutti: “Siamo scioccati”

Un’immane tragedia ha colpito il piccolo schermo e il mondo dello sport. La televisione è in lutto per Christian Scherpe, morto ad appena 24 anni e in maniera inaspettata. Impossibile prevedere una sua dipartita così prematura, infatti solamente alcuni mesi fa era stato in grado di ottenere uno degli obiettivi più importanti della sua vita professionale. Ma il destino è stato terribile con il giovane, che si è spento nelle scorse ore. E i messaggi di addio hanno commosso migliaia e migliaia di persone.

La televisione ha perso una figura emergente ed è per questo in lutto per la scomparsa di Christian Scherpe. Purtroppo è morto improvvisamente con ancora una vita intera davanti a sé. A confermare la tremenda notizia sono stati l’azienda in cui lavorava e anche la sua società di appartenenza, dato che era anche un giocatore di calcio. Postate delle foto del 24enne che ormai non è più tra noi, accompagnate da alcune frasi significative che sono state scolpite nel cuore dai suoi ammiratori.

Televisione in lutto: Christian Scherpe è morto a 24 anni

Un dramma inconcepibile quello che ha colpito la televisione. Un lutto gravissimo per la dipartita di Christian Scherpe, morto nel pieno della sua vita anche lavorativa. A dirgli addio in primis il club dell’Adler Meindorf di Sankt Augustin, come riferito da Fanpage.it: “Piangiamo Christian Scherpe. Con grande sgomento e senza parole abbiamo appreso della morte del nostro giocatore Christian Scherpe all’età di soli 24 anni. Christian è entrato a far parte dell’FC Adler all’età di quattro anni, ha fatto progressi in tutte le squadre giovanili”.

Scherpe era un calciatore tedesco nonché telecronista di Dazn. L’Adler Meindorf ha aggiunto: “Lui è stato un membro importante delle nostre squadre senior negli ultimi anni. Christian, onoreremo sempre la tua memoria. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici in questo momento difficile, ai quali estendiamo la nostra più profonda solidarietà. Riposa in pace”. Poi Dazn ha voluto scrivere un suo pensiero: “Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe”.

Infine, Dazn ha detto: “E i nostri pensieri sono con i suoi parenti. Vi preghiamo di comprendere che non commentiamo ulteriormente su questo per rispetto nei loro confronti. Riposa in pace, caro Christian”. Al momento sono sconosciute le cause che l’hanno portato al decesso.