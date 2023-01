Terribile lutto nel mondo della tv: è morta Odele Ventimiglia, la figlia di John Ventimiglia, il famoso attore de I Soprano. La giovane è deceduta ad appena 25 anni lo scorso 12 gennaio. Per il momento non si conosce la causa della morte della giovane e la famiglia, da quello che sia, non intende condividerla sui canali di stampa. Il padre e la madre si sono limitati a confermare la terribile tragedia. In particolare sua madre, Belinda Cape, ha confermato la notizia in un post su Facebook, dicendo che la famiglia è devastata.

“Mi si spezza il cuore – scrive la donna – per dover pubblicare l’avviso funebre della nostra cara Odele. Sua sorella Lucinda ed io siamo stati sopraffatti dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto e dai tuoi ricordi di quanto Odele fosse amata da così tanti. Odele era molto amata e lascia un vuoto enorme nelle nostre vite. Odele lascia la sorella Lucinda Ventimiglia, la madre Belinda Cape, il padre John Ventimiglia e la sua amata figlia Shiloh”.

È morta Odele Ventimiglia, la figlia di John Ventimiglia

“Odele Capo Ventimiglia 7 aprile 1997 – 12 gennaio 2023”, conclude la mamma. Il papà di Odele, John, è famoso ed apprezzato in tutto il mondo per aver partecipato ad una delle più grandi, quanto apprezzate serie tv di sempre: I Soprano. Ventimiglia interpretava magistralmente il ruolo di Artie Bucco, nella serie televisiva di successo della HBO, dal 1999 al 2007.

Un altro dettaglio devastante che rende tutta questa storia ancora più dolorosa, è che la giovane Odele era appena diventata mamma: aveva partorito all’inizio di novembre 2022. Della donna si sa poco e niente perché poco incline all’uso dei social. “Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo”.

E ancora: “Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa”, ha commentato sua sorella. Solo adesso si sa che il funerale di Adele Ventimiglia è stato celebrato il 26 gennaio e che la famiglia ha creato un fondo dove raccogliere donazioni per l’istruzione della piccola mamma Shiloh, che ora purtroppo non ha più una mamma. Una tragedia che lascia tutti senza parole.

