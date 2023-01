Incredibile, ma vero: fuori dal GF Vip 7 si è scoperta una roba hot su Oriana Marzoli e Giaele De Donà. In tanti apprezzano le due concorrenti, che sono riuscite ad instaurare un bellissimo rapporto, un’inversione di tendenza rispetto a tante altre dinamiche negative. Infatti, ormai a farla da padrona sono soprattutto i forti litigi scoppiati nella casa. Basti pensare alle numerose sfuriate tra Daniele Dal Moro e la stessa Oriana o tra i piccioncini Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi per fare due esempi emblematici.

Ma ora coloro che amano alla follia al GF Vip 7 le vippone Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno sorpreso tutti. Sui social network è emersa infatti una novità pazzesca, che ha lasciato tutti di stucco. Una notizia inaspettata, ma ora non si sta facendo altro che parlare di questo, come sottolineato anche dal sito Novella 2000. In particolare, è il popolo virtuale di Twitter ad aver dato vita ad una sorta di dinamica esterna al programma. E chissà se Giulia Salemi le informerà dell’accaduto lunedì 30 gennaio.

GF Vip 7, su Oriana Marzoli e Giaele De Donà roba hot

Fuori dal GF Vip 7 i sostenitori di Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno raggiunto un entusiasmo talmente enorme, che hanno deciso di scegliere un nome hot per parlare di loro. Un’amicizia straordinaria quella che è è nata nelle mura del reality show e in tanti sono certi che proseguirà anche quando le telecamere si spegneranno. Come detto poco fa, Giulia Salemi che è solita leggere i tweet in diretta, non potrà fare a meno di notare questa cosa e presumibilmente ne parlerà con le dirette interessate.

Su Twitter è apparso un hashtag per nominare Oriana e Giaele. Stiamo parlando di ‘orgia’. Sì, non è affatto un errore ma una realtà dei fatti, infatti utilizzandolo si possono vedere video e foto inerenti le due concorrenti del GF Vip 7. Ad esempio, un utente ha scritto: “Oddio Giaele, lei ti vuole così bene. Cerca di tenerti stretto questo rapporto perché ha le basi per diventare qualcosa di importante fuori”. Oppure: “Le mie orgia. Rido solo al pensiero di quello che potrebbero pensare di questo hashtag”.

MIO DI0 GIAELE LEI TI VUOLE COSÌ BENE 🥹🥹



CERCA DI TENERTI STRETTO QUESTO RAPPORTO PERCHÈ HA LE BASI PER DIVENTARE QUALCOSA DI IMPORTANTE PURE FUORI



❤️#gfvip #orianistas #oriele #oriana #gioiellers #orgia pic.twitter.com/E7JWTfHQ6p — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) January 28, 2023

Posso fare finta di niente ma le #orgia hanno un posto speciale nel mio cuore #gfvip pic.twitter.com/IaA8CiI7tR — Serena 🫂♥️🖤 (@Rickae_22) January 26, 2023

Parlando di Giaele, c’è stata molta preoccupazione per le sue condizioni di salute. Infatti, è dimagrita moltissimo e anche Spinalbese lo ha notato: “Sai che c’è? Tu non hai più assimilato secondo me… Perché tu mangi. Però non assimili Tra un po’ di stress, un po’ di ansia, non assimili… Guardati allo specchio”.